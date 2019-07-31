Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2291; 2002, N 1, ст. 2; 2007, N 7, ст. 831; N 31, ст. 4011; 2011, N 50, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 10, ст. 1393) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности

Правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство в сфере охраны здоровья, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федерального государственного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.";

2) в статье 9:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"судопроизводство - регулируемая законодательством Российской Федерации о гражданском, административном и уголовном судопроизводстве деятельность суда или судьи по осуществлению правосудия, а также процессуальная деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора, органа или должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;";

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"судебная экспертиза - предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла;";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"уполномоченные федеральные государственные органы - федеральные органы исполнительной власти, на которые возложены функции по организации, в том числе нормативно-правовому регулированию и методическому обеспечению, и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации, и федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.";

3) в статье 11:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства судебной экспертизы.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться экспертными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации. В течение переходного периода, установленного Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться экспертными подразделениями федерального государственного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. В случае, если производство судебной экспертизы поручается указанным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность, которые предусмотрены для государственных судебно-экспертных учреждений.";

в) в части четвертой слова "соответствующих федеральных органов исполнительной власти" заменить словами ", указанными в статье 3 настоящего Федерального закона";

г) в части пятой слова "федеральных органов исполнительной власти" заменить словами "федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации";

д) в части седьмой слова "федеральными органами исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными федеральными государственными органами";

е) в части восьмой слова "федеральными органами исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными федеральными государственными органами";

4) в статье 13:

а) в части первой слова "соответствующих федеральных органов исполнительной власти" заменить словами "соответствующего уполномоченного федерального государственного органа";

б) в части второй слова "соответствующих федеральных органов исполнительной власти" заменить словами "соответствующего уполномоченного федерального государственного органа";

5) в пункте 3 статьи 15 слова "федеральных органов исполнительной власти" заменить словами "уполномоченных федеральных государственных органов";

6) в статье 37:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений уполномоченных федеральных государственных органов финансируется за счет средств федерального бюджета.";

б) в части второй слова ", экспертных подразделений" исключить;

в) часть третью изложить в следующей редакции:

"Государственные судебно-экспертные учреждения вправе взимать плату за производство судебной экспертизы в случаях, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации, а также проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц. Порядок расходования указанных средств определяется соответствующими уполномоченными федеральными государственными органами.";

7) в статье 38:

а) в части первой слова "федеральными органами исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными федеральными государственными органами";

б) в части второй слова "федеральными органами исполнительной власти на судебно-экспертные учреждения" заменить словами "уполномоченными федеральными государственными органами на судебно-экспертные учреждения и (или) экспертные подразделения".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 1, ст. 45; 2018, N 53, ст. 8432) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:

а) пункт 2 после слов "предварительного расследования" дополнить словами "и судебной экспертизы";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) организация и производство в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;";

2) пункт 2 статьи 4 после слов "учреждения Следственного комитета -" дополнить словами "судебно-экспертное учреждение,";

3) статью 5 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Судебно-экспертное учреждение Следственного комитета действует независимо от следственных органов Следственного комитета. Сотрудники и руководители судебно-экспертного учреждения Следственного комитета не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета.";

4) в статье 12:

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) криминалистические подразделения Следственного комитета (главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам Российской Федерации).";

б) часть 3 после слов "могут создаваться" дополнить словами "судебно-экспертное учреждение,";

5) статью 45 дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. До создания в системе Следственного комитета судебно-экспертного учреждения, но не позднее чем до 1 января 2022 года организацию и производство судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в Следственном комитете могут осуществлять экспертные подразделения Следственного комитета (главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам Российской Федерации), которые действуют на основе подчинения нижестоящих сотрудников и руководителей экспертных подразделений вышестоящим руководителям экспертных подразделений. Сотрудники и руководители экспертных подразделений Следственного комитета не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин