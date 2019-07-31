Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Статью 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст. 4834; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 39, ст. 4533; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2928; 2016, N 1, ст. 29; 2017, N 1, ст. 46; 2018, N 24, ст. 3400) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Судья, пребывающий в отставке, вправе быть медиатором, судебным примирителем.".

Статья 2

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; 2009, N 29, ст. 3642; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4293; 2018, N 32, ст. 5131) дополнить статьей 591 следующего содержания:

"Статья 591. Удостоверение медиативного соглашения

Нотариус удостоверяет медиативное соглашение, достигнутое сторонами в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

Медиативное соглашение удостоверяется с обязательным участием медиатора, медиаторов, медиатора - представителя организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в соответствии с соглашением сторон о проведении процедуры медиации.

Если соглашением сторон о проведении процедуры медиации предусмотрено участие нескольких медиаторов, медиативное соглашение удостоверяется с обязательным участием не менее чем одного медиатора, осуществлявшего деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

В случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, медиативное соглашение должно содержать сведения об участии указанных лиц при его удостоверении и его (их) подпись (подписи).".

Статья 3

Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1022; 2011, N 49, ст. 7066; 2018, N 17, ст. 2425; N 31, ст. 4832) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) ведут списки судей, пребывающих в отставке и изъявивших желание осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе.".

Статья 4

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2008, N 49, ст. 5727; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163, 4197; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7364; 2012, N 26, ст. 3439; 2013, N 27, ст. 3458; 2014, N 26, ст. 3392; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1321; N 26, ст. 3889; 2017, N 27, ст. 3944; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 2 после слов "деловых отношений," дополнить словами "мирному урегулированию споров,";

2) статью 4 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Стороны после обращения в арбитражный суд вправе использовать примирительные процедуры для урегулирования спора.";

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) являлся судебным примирителем по данному делу;";

4) часть 2 статьи 51 дополнить предложением следующего содержания: "При этом такие лица вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается обязанность по условиям данного соглашения.";

5) часть 51 статьи 56 изложить в следующей редакции:

"51. Не подлежат допросу в качестве свидетелей представители лиц, участвовавших в проведении примирительной процедуры, посредники, в том числе медиаторы, судебные примирители, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в примирительной процедуре.";

6) часть 1 статьи 90 дополнить словами ", в том числе в случае отложения судебного разбирательства в целях урегулирования спора";

7) часть 2 статьи 125 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;";

8) часть 1 статьи 126 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;";

9) часть 4 статьи 127 после слов "лицам, участвующим в деле," дополнить словами "в том числе для примирения,";

10) в части 5 статьи 131:

а) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31) сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

32) мнение ответчика о возможности примирения сторон;";

б) пункт 4 дополнить словами ", в том числе подтверждающих совершение ответчиком действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются";

11) часть 1 статьи 134 изложить в следующей редакции:

"1. Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает сторонам на возможность заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры, а также на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий.

В целях урегулирования спора судья принимает меры для примирения сторон, в том числе может предложить сторонам использовать какую-либо примирительную процедуру, отложить проведение предварительного судебного заседания, совершение других подготовительных действий.

На подготовку дела к судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии заявления к производству.";

12) пункт 2 части 1 статьи 135 изложить в следующей редакции:

"2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, использовать другие примирительные процедуры, разъясняет условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества примирительных процедур, а также последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон;";

13) часть 2 статьи 136 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) выясняет мнение сторон о возможности урегулировать спор, предлагает сторонам использовать примирительные процедуры; при выявлении намерения сторон обратиться к судебному примирителю суд утверждает его кандидатуру, выбранную сторонами, в порядке, установленном настоящим Кодексом;";

14) статью 138 изложить в следующей редакции:

"Статья 138. Примирение сторон

1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах.

2. Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности.

3. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным вопросам сторонами может быть заключено соглашение.

4. Примирение сторон возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом.";

15) дополнить статьями 1381-1386 следующего содержания:

"Статья 1381. Порядок и сроки проведения примирительной процедуры

1. Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон (стороны) либо по предложению арбитражного суда.

Предложение арбитражного суда провести примирительную процедуру может содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.

Для рассмотрения сторонами вопроса о возможности использовать примирительную процедуру арбитражный суд может объявить перерыв в судебном заседании.

2. В случае согласия сторон с предложением арбитражного суда о проведении примирительной процедуры, удовлетворения ходатайства о проведении примирительной процедуры сторон или одной стороны при согласии другой стороны, а также в случае, предусмотренном частью 2 статьи 190 настоящего Кодекса, арбитражный суд выносит определение о проведении примирительной процедуры и при необходимости об отложении судебного разбирательства.

В определении о проведении примирительной процедуры арбитражный суд указывает наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для урегулирования которых может быть использована примирительная процедура, сроки проведения примирительной процедуры.

В определении о проведении примирительной процедуры могут содержаться и иные указания, необходимые для обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры.

3. Примирительная процедура должна быть завершена в срок, установленный судом в определении о проведении примирительной процедуры. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен арбитражным судом.

4. В ходе использования примирительной процедуры стороны могут достичь результатов примирения, установленных настоящим Кодексом.

5. В случае, если стороны не достигли примирения, отказались от проведения примирительных процедур либо истек срок их проведения, арбитражный суд возобновляет судебное разбирательство в порядке, установленном частью 10 статьи 158 настоящего Кодекса.

Статья 1382. Виды примирительных процедур

Споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 1383. Переговоры

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения переговоров в целях примирения.

2. Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами.

3. В случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, переговоры проводятся в обязательном порядке.

Статья 1384. Медиация

1. Стороны вправе урегулировать спор путем применения процедуры медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным законом.

2. В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства арбитражный суд откладывает судебное разбирательство на основании части 2 статьи 158 настоящего Кодекса.

Статья 1385. Судебное примирение

1. Стороны вправе урегулировать спор путем использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение).

2. Судебное примирение осуществляется на основе принципов независимости, беспристрастности и добросовестности судебного примирителя.

Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются настоящим Кодексом и Регламентом проведения судебного примирения, утверждаемым Верховным Судом Российской Федерации.

3. Судебным примирителем является судья в отставке. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений арбитражных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя.

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положений настоящего Кодекса и законодательства о статусе судей в Российской Федерации.

4. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определением суда.

5. В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу и выявления дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении взаимоприемлемого результата примирения, основанного также на понимании и оценке сторонами обоснованности заявленных требований и возражений, судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами, другими лицами, участвующими в деле, изучать представленные сторонами документы, знакомиться с материалами дела с согласия арбитражного суда и осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и предусмотренные Регламентом проведения судебного примирения, в том числе давать сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения между сторонами деловых отношений.

Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной процедуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных дней.

6. Порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и осуществляющих функции судебных примирителей, определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 1386. Результаты примирительных процедур

1. Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:

1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований;

2) частичный или полный отказ от иска;

3) частичное или полное признание иска;

4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления);

5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;

6) соглашение по обстоятельствам дела;

7) подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака.

2. Признание обстоятельств, признание иска (требований), отказ от иска (требований) полностью или в части принимаются арбитражным судом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, может быть осуществлено в форме одностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны или в форме соглашения по обстоятельствам дела.";

16) часть 1 статьи 139 дополнить предложениями следующего содержания: "Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагаются обязанности по условиям данного соглашения.";

17) в статье 140:

а) абзац второй части 2 после слов "судебных расходов" дополнить словами ", санкции за его неисполнение или ненадлежащее исполнение";

б) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

22. Мировое соглашение может быть заключено в отношении вопроса о распределении судебных расходов.";

18) в статье 141:

а) в части 4 слова "поступления в суд" заменить словами "поступления в арбитражный суд";

б) части 7-9 изложить в следующей редакции:

"7. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются.

8. Арбитражный суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других лиц.

9. В определении арбитражного суда указываются:

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;

2) условия мирового соглашения;

3) возвращение истцу из федерального бюджета части уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах;

4) распределение судебных расходов.";

в) дополнить частями 10-13 следующего содержания:

"10. В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

11. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

12. Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано.

13. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу.

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения этого судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении суда.

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении заявления о распределении судебных расходов, понесенных в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производства по заявлению о распределении судебных расходов.";

19) в статье 158:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, а также в случае принятия сторонами предложения арбитражного суда использовать примирительную процедуру.";

б) в части 7 слова "шестидесяти дней" заменить словами "двух месяцев";

20) статью 190 изложить в следующей редакции:

"Статья 190. Примирение сторон по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений

1. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами путем использования примирительных процедур по правилам, установленным в главе 15 настоящего Кодекса, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих правоотношений.

2. В случаях, если до обращения в арбитражный суд с требованиями об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, и должностных лиц, о взыскании обязательных платежей и санкций стороны не использовали досудебное урегулирование спора, арбитражный суд вправе при согласии организации, индивидуального предпринимателя или гражданина в целях примирения сторон и уточнения фактических обстоятельств, снятия противоречий в позициях, в том числе путем проведения сверки взаимных расчетов, отложить судебное разбирательство в порядке, установленном настоящим Кодексом, предложив сторонам использовать примирительную процедуру, в том числе с участием судебного примирителя.

3. Результатами примирения сторон по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, могут быть, в частности:

1) признание обстоятельств дела, соглашение сторон по обстоятельствам дела;

2) соглашение сторон, содержащее квалификацию сделки, совершенной лицом, участвующим в деле, или статуса и характера деятельности этого лица;

3) частичный или полный отказ от требований, частичное или полное признание требований, в том числе вследствие достижения сторонами соглашения об оценке обстоятельств в целом или их отдельных частей;

4) мировое соглашение, если к полномочиям соответствующего административного органа, участвующего в деле, федеральным законом отнесено заключение мировых соглашений.".

Статья 5

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 24, ст. 2798; 2009, N 14, ст. 1578, 1579; N 26, ст. 3126; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163; N 50, ст. 6611; 2011, N 15, ст. 2040; N 19, ст. 2715; 2013, N 17, ст. 2028, 2033; N 27, ст. 3479; N 43, ст. 5442; N 44, ст. 5633; N 49, ст. 6345; N 52, ст. 7001; 2014, N 19, ст. 2331; N 26, ст. 3360; N 30, ст. 4274; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 29, 58; N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1319; N 26, ст. 3889; N 52, ст. 7487; 2017, N 31, ст. 4772, 4809; 2018, N 31, ст. 4854; N 32, ст. 5133; N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8488) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить словами ", мирному урегулированию споров";

2) статью 3 дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. Стороны после обращения в суд вправе использовать примирительные процедуры для урегулирования спора.";

3) часть первую статьи 16 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) являлся судебным примирителем по данному делу;";

4) в части первой статьи 43:

а) в абзаце первом слова "или заключение мирового соглашения" исключить;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"При этом третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается обязанность по условиям данного соглашения.";

в) абзац второй считать абзацем третьим;

5) пункт 1 части третьей статьи 69 после слов "или медиаторы" дополнить словами ", судебные примирители", дополнить словами ", судебного примирителя";

6) часть вторую статьи 131 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;";

7) статью 132 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.";

8) статью 133 изложить в следующей редакции:

"Статья 133. Принятие искового заявления

1. Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.

2. В определении о принятии искового заявления указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, в том числе для примирения, сроки их совершения, а также номера телефонов и факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты суда, по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию о рассматриваемом деле и иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Копии определения о принятии искового заявления к производству суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня его вынесения.";

9) часть первую статьи 147 изложить в следующей редакции:

"1. После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает сторонам на возможность обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры, а также на действия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела.";

10) пункт 5 части первой статьи 150 изложить в следующей редакции:

"5) содействует примирению сторон, принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии гражданского процесса, разъясняет условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества примирительных процедур, а также разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий. При выявлении намерения сторон обратиться к судебному примирителю суд утверждает его кандидатуру, выбранную сторонами, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;";

11) часть вторую статьи 152 дополнить абзацем следующего содержания:

"В предварительном судебном заседании судья выясняет мнение сторон о возможности урегулировать спор, предлагает сторонам использовать примирительные процедуры.";

12) дополнить главой 141 следующего содержания:

"Глава 141. Примирительные процедуры. Мировое соглашение

Статья 1531. Примирение сторон

1. Суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства.

2. Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности.

3. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным вопросам сторонами может быть заключено соглашение.

4. Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и не противоречит федеральному закону.

Статья 1532. Порядок и сроки проведения примирительной процедуры

1. Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон или по предложению суда.

Предложение суда провести примирительную процедуру может содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.

Для рассмотрения сторонами возможности использования примирительной процедуры суд может объявить перерыв в судебном заседании.

2. При согласии сторон с предложением суда о проведении примирительной процедуры, в случае удовлетворения ходатайства о ее проведении суд выносит определение о проведении примирительной процедуры и при необходимости об отложении судебного разбирательства.

В определении о проведении примирительной процедуры суд указывает наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для урегулирования которых может быть использована примирительная процедура, сроки проведения примирительной процедуры.

В определении могут содержаться и иные указания, необходимые для обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры.

3. Примирительная процедура должна быть завершена в срок, установленный судом в определении о проведении примирительной процедуры. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен судом.

4. В ходе использования примирительной процедуры стороны могут достичь результатов примирения, установленных настоящим Кодексом.

5. В случае, если стороны не достигли примирения, отказались от проведения примирительных процедур либо истек срок их проведения, суд возобновляет судебное разбирательство в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 169 настоящего Кодекса.

Статья 1533. Виды примирительных процедур

Споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 1534. Переговоры

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения переговоров в целях примирения.

2. Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами.

3. В случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, переговоры проводятся в обязательном порядке.

Статья 1535. Медиация

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным законом.

2. В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства суд откладывает судебное разбирательство на основании части первой статьи 169 настоящего Кодекса.

Статья 1536. Судебное примирение

1. Стороны вправе урегулировать спор путем использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение).

2. Судебное примирение осуществляется на основе принципов независимости, беспристрастности и добросовестности судебного примирителя.

Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются настоящим Кодексом и Регламентом проведения судебного примирения, утверждаемым Верховным Судом Российской Федерации.

3. Судебным примирителем является судья в отставке.

Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя.

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положений настоящего Кодекса и законодательства о статусе судей в Российской Федерации.

4. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определением суда.

5. В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу и выявления дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении взаимоприемлемого результата примирения, основанного в том числе на понимании и оценке сторонами обоснованности заявленных требований и возражений, судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами, другими лицами, участвующими в деле, изучать представленные сторонами документы, знакомиться с материалами дела с согласия суда и осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и предусмотренные Регламентом проведения судебного примирения, в том числе давать сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения между сторонами деловых отношений.

Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.

Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной процедуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных дней.

6. Порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и осуществляющих функции судебных примирителей, определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 1537. Результаты примирительных процедур

1. Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:

1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований;

2) частичный или полный отказ от иска;

3) частичное или полное признание иска;

4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления);

5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения.

2. Признание обстоятельств, признание иска (требований), отказ от иска (требований) полностью или в части принимаются судом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, может быть осуществлено в форме одностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны.

Статья 1538. Заключение мирового соглашения

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагаются обязанности по условиям данного соглашения.

2. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

3. Мировое соглашение утверждается судом.

Статья 1539. Форма и содержание мирового соглашения

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

3. Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

4. Мировое соглашение может быть заключено по вопросу распределения судебных расходов.

5. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

6. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров приобщается судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела.

Статья 15310. Утверждение судом мирового соглашения

1. Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции.

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение.

6. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

7. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются.

8. Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других лиц.

9. В определении суда об утверждении мирового соглашения указываются:

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;

2) условия мирового соглашения;

3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах;

4) распределение судебных расходов.

10. В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

11. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

12. Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано.

13. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу.

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения этого судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении суда.

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении заявления по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производства по заявлению о распределении судебных расходов.

Статья 15311. Исполнение мирового соглашения

1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.";

13) статью 154 дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. Срок, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, не включается в сроки рассмотрения дел, установленные настоящей статьей, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства.";

14) в части первой статьи 169 второе предложение изложить в следующей редакции: "Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий двух месяцев, по ходатайству сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, а также в случае принятия сторонами предложения суда использовать примирительную процедуру.";

15) в статье 172 слова "провести процедуру медиации" заменить словами "проведением других примирительных процедур, в том числе процедуру медиации".

Статья 6

Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2013, N 51, ст. 6678; N 52, ст. 7006; 2014, N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1411; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 1, ст. 33; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "удостоверенные копии" заменить словами "засвидетельствованные копии";

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии;".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4162; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть 2 после слова "гражданских" дополнить словами ", административных и иных публичных";

б) часть 4 после слов "гражданского судопроизводства" дополнить словами ", административного судопроизводства";

2) статью 12 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного документа.";

3) статью 16 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут также судьи, пребывающие в отставке. Списки судей, пребывающих в отставке и изъявивших желание осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе, ведутся советами судей субъектов Российской Федерации.".

Статья 8

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 26, ст. 3889; 2018, N 31, ст. 4854; N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8488) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.";

2) статью 4 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Стороны вправе после обращения в суд использовать примирительные процедуры для урегулирования спора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.";

3) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) являлся судебным примирителем по данному административному делу;";

4) в части 4 статьи 46 слова "статьей 137 настоящего Кодекса" заменить словами "настоящим Кодексом";

5) в части 3 статьи 51:

а) в пункте 1 слова ", посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании споров, в том числе медиаторы," исключить;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) представители лиц, участвовавших в проведении примирительной процедуры, посредники, в том числе медиаторы, судебные примирители, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в примирительной процедуре;";

б) в части 1 статьи 85:

а) в абзаце первом слова "в случае, если" заменить словами ", в том числе в случае приостановления производства по административному делу в целях урегулирования спора, если";

б) пункт 1 после слова "делу" дополнить словами "или примирения сторон";

7) часть 2 статьи 125 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;";

8) часть 1 статьи 126 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;";

9) статью 133 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В определении о подготовке административного дела к судебному разбирательству может быть указано на право сторон обратиться за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры.";

10) пункт 10 части 3 статьи 135 дополнить словами ", в частности разъясняет сторонам в целях урегулирования спора право обратиться за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, использовать другие примирительные процедуры, а также условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества примирительных процедур, последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами соглашения о примирении, содействует примирению сторон";

11) в статье 137:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным вопросам сторонами может быть заключено соглашение. Примирение сторон возможно на любой стадии административного судопроизводства и при исполнении судебного акта по административному делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих правоотношений.";

в) части 4-9 признать утратившими силу;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Соглашение о примирении сторон заключается в отношении предъявленных в суд административных исковых требований. Допускается включение в соглашение о примирении сторон положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства. Соглашение о примирении сторон может быть заключено в отношении вопроса о распределении судебных расходов.";

12) дополнить статьями 1371-1377 следующего содержания:

"Статья 1371. Утверждение судом соглашения о примирении

1. Соглашение о примирении утверждается судом, в производстве которого находится дело. В случае, если соглашение о примирении заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции.

2. Вопрос об утверждении соглашения о примирении рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших соглашение о примирении и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

4. Вопрос об утверждении соглашения о примирении, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении соглашения о примирении суд выносит определение.

6. Суд не утверждает соглашение о примирении, если оно противоречит закону или нарушает права, свободы и законные интересы других лиц.

7. При рассмотрении вопроса об утверждении соглашения о примирении суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав, свобод и законных интересов других лиц. При рассмотрении вопроса об утверждении соглашения о примирении в случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются.

8. Суд не вправе утверждать соглашение о примирении в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. При рассмотрении вопроса об утверждении соглашения о примирении суд вправе предложить сторонам исключить из данного соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права, свободы и законные интересы других лиц.

9. В определении суда по вопросу об утверждении соглашения о примирении указываются:

1) утверждение соглашения о примирении или отказ в утверждении соглашения о примирении;

2) условия соглашения о примирении;

3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах;

4) распределение судебных расходов.

10. В определении об утверждении соглашения о примирении, заключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

11. Определение об утверждении соглашения о примирении подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения данного определения.

12. Определение об отказе в утверждении соглашения о примирении может быть обжаловано.

13. Утверждение соглашения о примирении в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части. Утверждение соглашения о примирении в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу. Утверждение соглашения о примирении, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения этого судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении суда. Утверждение соглашения о примирении, заключенного при рассмотрении заявления по вопросу о распределении судебных расходов, понесенных в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производства по заявлению о распределении судебных расходов.

14. Исполнение соглашения о примирении сторон осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены данным соглашением. Не исполненное в добровольном порядке соглашение о примирении сторон подлежит принудительному исполнению по правилам, предусмотренным главой 38 настоящего Кодекса.

Статья 1372. Порядок и сроки проведения примирительной процедуры

1. Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон (стороны) или по предложению суда. Предложение суда провести примирительную процедуру может содержаться в определении о принятии административного искового заявления к производству, о подготовке административного дела к судебному разбирательству или в ином определении по административному делу, а также может быть сделано судом в устной форме. Для рассмотрения сторонами вопроса о возможности использования примирительной процедуры суд вправе отложить судебное разбирательство административного дела и объявить перерыв в судебном заседании.

2. В случае согласия сторон с предложением суда о проведении примирительной процедуры либо в случае удовлетворения ходатайства о проведении примирительной процедуры сторон (стороны) при согласии другой стороны, а также в случае, предусмотренном пунктом 8 части 1 статьи 191 настоящего Кодекса, суд выносит определение о проведении примирительной процедуры и при необходимости о приостановлении производства по административному делу. В определении о проведении примирительной процедуры суд указывает фамилии, имена и отчества, наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для урегулирования которых может быть использована примирительная процедура, сроки проведения примирительной процедуры. В определении о проведении примирительной процедуры могут содержаться и иные указания, необходимые для обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры.

3. Примирительная процедура должна быть завершена в срок, установленный судом в определении о проведении примирительной процедуры. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен судом.

4. В ходе использования примирительной процедуры стороны могут достичь результатов примирения, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. В случае, если стороны не достигли примирения, отказались от проведения примирительных процедур либо истек срок их проведения, суд возобновляет производство по административному делу в порядке, установленном статьей 192 настоящего Кодекса.

Статья 1373. Виды примирительных процедур

Споры могут быть урегулированы путем переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 1374. Переговоры

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения переговоров в целях примирения.

2. Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами.

3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, переговоры проводятся в обязательном порядке.

Статья 1375. Медиация

1. Стороны вправе урегулировать спор путем применения процедуры медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным законом.

2. Применение процедуры медиации по административным делам, указанным в пунктах 1, 11 и 6 части 2 и пунктах 1, 2,4, 9 части 3 статьи 1 настоящего Кодекса, не допускается.

Статья 1376. Судебное примирение

1. Стороны вправе урегулировать спор путем использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение).

2. Судебное примирение осуществляется на основе принципов независимости, беспристрастности и добросовестности судебного примирителя. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются настоящим Кодексом и Регламентом проведения судебного примирения, утверждаемым Верховным Судом Российской Федерации.

3. Судебным примирителем является судья в отставке. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя. Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положений настоящего Кодекса и законодательства о статусе судей в Российской Федерации.

4. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определением суда.

5. В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу и выявления дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении взаимоприемлемого результата примирения, основанного также на понимании и оценке сторонами обоснованности заявленных требований и возражений, судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами, другими лицами, участвующими в деле, изучать представленные ими документы, знакомиться с материалами административного дела с согласия суда и осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и предусмотренные Регламентом проведения судебного примирения, в том числе давать сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора. Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса. Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной процедуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных дней.

б. Порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и осуществляющих функции судебных примирителей, определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 1377. Результаты примирительных процедур

1. Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:

1) соглашение о примирении в отношении всех или части заявленных требований;

2) частичный или полный отказ от административного иска;

3) частичное или полное признание административного иска;

4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной или надзорной жалобы, представления;

5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;

6) соглашение по обстоятельствам.

2. Признание обстоятельств, признание административного иска (требований), отказ от административного иска (требований) полностью или в части принимаются судом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, может быть осуществлено в форме одностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны или в форме соглашения по обстоятельствам.";

13) пункт 5 части 1 статьи 138 дополнить словами ", в том числе путем использования примирительных процедур";

14) пункт 6 части 1 статьи 190 изложить в следующей редакции:

"6) установления судом по ходатайству сторон или ходатайству стороны при согласии другой стороны срока для примирения сторон (до истечения этого срока).";

15) часть 1 статьи 191 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) если до обращения в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, с требованиями о взыскании обязательных платежей и санкций стороны не использовали досудебное урегулирование спора и гражданин, организация, являющаяся стороной спора, не возражают против использования соответствующей примирительной процедуры, ее использование может способствовать уточнению обстоятельств спора, снятию противоречий в позициях, в том числе путем проведения сверки взаимных расчетов задолженности.";

16) в части 2 статьи 304 слова "установленным статьей 157" заменить словами "установленным статьями 1371 и 157";

17) в части 1 статьи 363 слова "или при заключении между взыскателем и должником соглашения о примирении соответствующее" исключить.

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) пункт 20 статьи 6 исключить;

2) в статье 10:

а) пункты 49 и 56 исключить;

б) в абзаце сто пятом подпункта "м" пункта 99 слова ", за исключением определений по делам, указанным в статье 39013 настоящего Кодекса" исключить.

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Статья 9 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин