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31.07.2019 20:52
Рубрика: Общество

Галактика в прямом эфире

Один из двух телескопов обсерватории "Спектр-РГ" начал передачу на Землю тестовых изображений
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Результаты тестовых включений телескопа ART-XC на обсерватории "Спектр-РГ" и качество работы детекторов высоко оценивают в Институте космических исследований РАН, который стал штабом начавшейся две недели назад большой международной астрофизической экспедиции.

Вместе с российскими учеными в ней участвуют коллеги из Германии, где был создан один из двух отправленных в дальний космос рентгеновских телескопов с уникальными характеристиками - eROSITA. Его пока тестируют и калибруют, готовя к штатным включениям. А построенный в России ART-XC уже передал на Землю первые изображения.

"В ходе сеанса связи с космическим аппаратом "Спектр-РГ" был включен детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа ART-XC, - говорится в официальном сообщении Института космических исследований РАН. - Была накоплена общая экспозиция 2882,5 секунды в направлении на поле Xbootes".

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В результате получено первое рентгеновское изображение с борта обсерватории "Спектра-РГ". В тот же день в ИКИ уточнили, что это вообще "первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли".

"Во вторник, 30 июля,- сообщил вчера журналистам президент РАН Александр Сергеев, - с помощью российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории "Спектр-РГ", было получено первое изображение пульсара Центавр Х-3 - яркого источника рентгеновского излучения.

В Институте космических исследований РАН на звонок из "Российской газеты" отозвался заместитель директора по научной работе профессор Александр Лутовинов. Он не без гордости сообщил, что первые сеансы наблюдения за пульсаром Центавр Х-3 подтверждают штатную работу приборов на российском телескопе: "все семь модулей показывают схожую картинку".

Фото: iStock
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По словам Лутовинова, Центавр Х-3 был обнаружен в начале 1970-х годов и стал первым открытым учеными источником рентгеновского излучения, сигнал от которого пульсирует с периодом 4,8 секунды. И в тех данных, что получены обсерваторией "Спектр-РГ", этот сигнал совершенно четко идентифируется.

Доктор физматнаук Михаил Павлинский, который в должности замдиректора ИКИ курирует научные работы по телескопу ART-XC, подчеркнул, что эта установка - общее детище Института космических исследований РАН и Российского федерального ядерного центра в Сарове. И добавил, что параллельно с наблюдениями "Спектра-РГ" за пульсаром по просьбе российских ученых наблюдали американские и европейские обсерватории для проведения кросс-калибровок.

Ученые ИКИ РАН высоко оценивают работу своего "звездочета" за миллион километров от Земли

Ранее сообщалось, что на обоих телескопах - российском и немецком - без проблем раскрылись крышки, которые защищали рентгеновские зеркала во время старта и первых недель полета. Затем, уже после вывода на орбиту, проводилась и еще продолжается калибровка и юстировка телескопов с таким расчетом, чтобы начать первые научные наблюдения уже в ходе перелета в точку Лагранжа L2. Это пространство в 1,5 миллиона километров от Земли, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Именно в этой точке "Спектр-РГ" будет проводить наблюдения по основной программе.

Как заявляли в "Роскосмосе", расчетная дата "прибытия" космической обсерватории в рабочую точку - примерно 20 октября, а плановый обзор небесной сферы начнется с 3 ноября. Согласно планам, отправленный с Земли российско-германский "звездочет" должен прослужить не менее шести лет. За первые четыре года обсерватория должна сделать восемь полных обзоров небесной сферы. А затем намереваются проводить точечные наблюдения объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Справка "РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами, работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. ART-XC разработан Институтом космических исследований РАН, изготовлен в Российском федеральном ядерном центре ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.

Фото: Сергей Медведев/ТАСС
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Телескоп еROSITA создан Институтом внеземной физики Общества имени Макса Планка (Германия). Оба аппарата установлены на космической платформе "Навигатор", которая рождена в НПО Лавочкина и адаптирована под задачи проекта.

Научный руководитель миссии - академик РАН Рашид Сюняев, научный руководитель по телескопу ART-XC - доктор физматнаук Михаил Павлинский (Россия), научный руководитель по телескопу eROSITA - доктор Петер Предель (Германия). По словам академика Сюняева, с помощью аппарата "Спектр-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

Напомним, что в чем-то похожий научный эксперимент Россия начала в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Намеченную программу он выполнил: вместо запланированных пяти лет проработал семь с половиной - вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Общество Космос
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