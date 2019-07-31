Трамп по ошибке назвал президента Монголии чемпионом по сумо

Глава Белого дома Дональд Трамп оконфузился на встрече с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, передает "Интерфакс" сообщение агентства Bloomberg. Трамп неверно упомянул спортивные заслуги монгольского лидера, назвав его чемпионом по сумо, хотя на самом деле Баттулга занимался самбо.

"Монголы - замечательные бойцы. Они прекрасные борцы, чемпионы. С нами сегодня - великий чемпион сумо", - сказал Трамп и добавил, что монголы "часто добиваются большого успеха в сумо в Японии".

Отметим, что монгольский лидер до начала политической карьеры был членом сборной своей страны по самбо и дзюдо, а в 1983 году он стал чемпионом мира по самбо.