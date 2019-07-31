Новости

Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai 12:00
В Крыму запустили портал для туристов на русском и английском языках 11:59
МЧС объяснило появление запах гари в Астраханской области 11:55
Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк" 11:50
Назван самый безопасный для жизни регион России 11:43
В красноярском селе ПДК вредных веществ в воздухе превышена в пять раз 11:43
Эксперты назвали самые похищаемые товары в магазинах 11:29
В Москве по новому подсветят дома вдоль набережных 11:17
Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен 11:17
Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей 11:15
АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд 11:09
Убийца девушки-блогера рассказал на камеру о своих мотивах 11:06
В Туве построили мост после гибели десяти человек на переправе 11:04
На Дону задержали лжеврачей, продававших крем от смертельных недугов 10:45
Россияне стали реже оформлять завещания 10:44
В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка 10:39
Китай применил тяжелый дрон против крейсера США 10:39
Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter 10:35
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан 10:35
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату 10:26
Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз 10:25
Москва с 1 по 4 августа отметит 80-летний юбилей ВДНХ 10:22
Лукашенко и Мирзиеев проведут официальные переговоры 10:15
В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары 10:12
АвтоВАЗ не простил поставщику срыв производства и подал на него в суд 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 10:35
Рубрика: В мире

Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter

Текст: Константин Волков

Дональд Трамп написал 43 тысячи сообщений в своем микроблоге в Twitter за то время, что он находится в должности президента США. По словам главы государства, записи в этой соцсети являются для него единственным способом защиты от нападок прессы. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу C-Span.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями

Трамп пожаловался, что пресса освещает его деятельность не должным образом, поэтому Twitter остается единственной формой защиты. "Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - заявил он.

Президент США признался, что реакция прессы на его действия на посту президента стала самым большим разочарованием. "Они и вправду освещают мою деятельность некорректно", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, среди 43 тысяч сообщений в Twitter, которые он написал за время своего президентства, нет таких, о которых он "как-то особенно бы сожалел".

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ