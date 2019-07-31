Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter

Дональд Трамп написал 43 тысячи сообщений в своем микроблоге в Twitter за то время, что он находится в должности президента США. По словам главы государства, записи в этой соцсети являются для него единственным способом защиты от нападок прессы. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу C-Span.

Трамп пожаловался, что пресса освещает его деятельность не должным образом, поэтому Twitter остается единственной формой защиты. "Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - заявил он.

Президент США признался, что реакция прессы на его действия на посту президента стала самым большим разочарованием. "Они и вправду освещают мою деятельность некорректно", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, среди 43 тысяч сообщений в Twitter, которые он написал за время своего президентства, нет таких, о которых он "как-то особенно бы сожалел".