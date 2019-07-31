Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2767, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 15, ст. 1743; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206-4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6402-6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2319, 2323, 2325; N 26, ст. 3207-3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443-5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6159, 6161, 6163, 6165; N 49,ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 6999, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096, 1097; N 14, ст. 1561, 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324-2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3368, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548-7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 37, 67, 74, 81, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 45, ст. 6584; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3937; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824-4826, 4828, 4830, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216-1219; N 16, ст. 1819-1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "статьями 12.213 , 13.35," дополнить словами "частями 3 и 4 статьи 14.41,", после слов "частью 3 статьи 11.8," дополнить словами "частью 7 статьи 14.41,";

2) в статье 3.11:

а) часть 1 после слов "промышленной безопасности," дополнить словами "либо осуществлять деятельность в области технического осмотра транспортных средств,";

б) часть 3 дополнить словами ", либо к техническим экспертам в области технического осмотра транспортных средств";

3) в статье 12.1:

а) в наименовании слова ", транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра" исключить;

б) часть 2 признать утратившей силу;

4) в статье 12.5:

а) в части 1 слова "в частях 2 - 7" заменить словами "в частях 11 - 7";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, -

влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.";

в) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.";

5) в статье 12.31:

а) в наименовании слова "государственного технического осмотра или" исключить;

б) в абзаце первом части 1 слова "государственного технического осмотра или" исключить;

6) в статье 14.41:

а) в абзаце втором части 1 слова "от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей" заменить словами "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.";

г) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.";

д) дополнить частями 5-7 следующего содержания:

"5. Осуществление при проведении технического осмотра транспортных средств технического диагностирования транспортных средств лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре операторов технического осмотра, либо лицом, не уполномоченным на осуществление технического диагностирования данной категории транспортных средств, либо лицом, не уполномоченным на осуществление технического диагностирования в данном пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

6. Осуществление деятельности по проведению технического осмотра лицом, не аккредитованным в установленном порядке на право проведения технического осмотра, лицом, действие аттестата аккредитации которого на дату проведения технического осмотра было приостановлено, либо лицом, которое в соответствии с установленной для данного пункта технического осмотра областью аккредитации не вправе проводить технический осмотр данной категории транспортных средств, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

7. Повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 3-6 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.";

е) примечание изложить в следующей редакции:

"Примечания:

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

2. Технические эксперты в области технического осмотра транспортных средств, совершившие административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, несут административную ответственность как должностные лица.";

7) в части 1 статьи 23.1 слова "частями 3 и 4 статьи 14.41" заменить словами "частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.41";

8) в статье 23.3:

а) в части 1 слова "частями 1, 2 и 31 статьи 12.5" заменить словами "частями 1, 11, 2 и 31 статьи 12.5", слова "частью 2 статьи 14.41" заменить словами "частями 2 и 5 статьи 14.41";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "частью 2 статьи 14.41" заменить словами "частями 2 и 5 статьи 14.41";

в пункте 5 слова "частями 1, 2 и 31 статьи 12.5" заменить словами "частями 1, 11, 2 и 31 статьи 12.5";

в пункте 6 слова "частями 1 и 2 статьи 12.1" заменить словами "частью 1 статьи 12.1", слова "частями 1 и 31 статьи 12.5" заменить словами "частями 1, 11 и 31 статьи 12.5";

9) в статье 23.74:

а) в части 1 слова "частью 1 статьи 14.41" заменить словами "частями 1 и 11 статьи 14.41";

б) в части 2:

в пункте 2 слова "частью 1 статьи 14.41" заменить словами "частями 1 и 11 статьи 14.41";

в пункте 3 слова "частью 1 статьи 14.41" заменить словами "частями 1 и 11 статьи 14.41";

10) в статье 23.77:

а) в части 1 слова "частями 1 и 2 статьи 12.5" заменить словами "частями 1, 11 и 2 статьи 12.5";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "частями 1 и 2 статьи 12.5" заменить словами "частями 1, 11 и 2 статьи 12.5";

в пункте 2 слова "частью 1 статьи 12.5" заменить словами "частями 1 и 11 статьи 12.5";

11) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 слова "частями 3 и 4 статьи 14.41" заменить словами "частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.41";

12) часть 1 статьи 28.7 после слов "дорожного движения и на транспорте," дополнить словами "в области технического осмотра транспортных средств,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин