Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

За июнь Турцию посетили свыше миллиона туристов из России, что стало рекордом за последние 19 лет, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции.

Таким образом, практически каждый пятый иностранный турист в начале сезона в Турции был из России.

Россияне традиционно лидируют среди прибывающих в Турцию иностранных туристов. За ними с большим отрывом следуют немцы (589 тысяч человек за июнь), англичане (359 тысяч), болгары (254 тысячи), украинцы (237 тысяч).

За июнь прошлого года страну посетили 990 тысяч туристов из России, годом ранее - 760 тысяч.

Всего за полные два года граждане России совершили 10,7 миллиона туристических поездок в Турцию.