Twitter разблокировал аккаунт российского посольства

Официальная страничка посольства России в Сирии в микроблоге Twitter вновь работает. Ранее она была заблокирована из-за критических постов об организации "Белые каски".

"Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально", - написали представители дипмиссии в первом после разблокировки сообщении.

Посольство поблагодарило подписчиков за поддержку, призвав присоединяться к их числу.

"В будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка", - добавили в сообщении посольства.

Кстати, пресс-служба Twitter комментировать инцидент с российским аккаунтом не стала, отметив, что в настоящее время он уже функционирует, передает РИА Новости.

Напомним, МИД России не раз обвинял "Белые каски" в провокационных действиях в Сирии, направленных на дискредитацию действий властей государства.