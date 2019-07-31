Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 207-ФЗ "О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в абзац первый части первой статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2002, N 26, ст. 2518; 2003, N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091; 2010, N 15, ст. 1756; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2017, N 31, ст. 4752) изменение, заменив слова "в случаях, когда такая лицензия обязательна" словами "либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин