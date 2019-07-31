Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N52, ст. 6453; 2011, N11, ст. 1495; N50, ст. 7362) изложить в следующей редакции:

"Статья 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков

1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков -

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков -

наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

5. Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N22, ст. 2027; N30, ст. 3020, 3029; N44, ст. 4298; 2003, N27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N49, ст. 6033; N50, ст. 6248; 2009, N1, ст. 29; N11, ст. 1267; N44, ст. 5170; N52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N19, ст. 2284; N21, ст. 2525; N27, ст. 3431; N30, ст. 3986; N31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N50, ст. 7361, 7362; 2012, N10, ст. 1162, 1166; N24, ст. 3071; N30, ст. 4172; N31, ст. 4330, 4331; N47, ст. 6401; N49, ст. 6752; N53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N26, ст. 3207; N27, ст. 3442, 3478; N30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N28, ст. 4559; N48, ст. 6732; N52, ст. 7485; 2017, N15, ст. 2135; N 24, ст. 3484, 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N1, ст. 51, 53, 85; N18, ст. 2569, 2584; N27, ст. 3940; N31, ст. 4818; N42, ст. 6375; N47, ст. 7134; N53, ст. 8435, 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459) следующие изменения:

1) в части первой статьи 31 слова "327 частью первой," заменить словами "327 частями первой - третьей,";

2) в пункте 1 части третьей статьи 150 слова "327 частями первой и третьей," заменить словами "327 частями первой - третьей и пятой,";

3) в статье 151:

а) в пункте 3 части второй слова "327 частью второй," заменить словами "327 частью четвертой,";

б) в части пятой слова "327 частью второй и" заменить словами "327 частью четвертой и".

Президент Российской Федерации В. Путин