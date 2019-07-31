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31.07.2019 22:37
Рубрика: Культура

Умер король бродвейского мюзикла

Текст: Валерий Кичин
На 92-м году жизни скончался Харольд Принс - Хол Принс, как фамильярно звали его театралы. Один из наиболее влиятельных деятелей Бродвея, режиссер и продюсер, создатель сценических версий таких знаменитых мюзиклов, как "Скрипач на крыше", "Вестсайдская история", "Кабаре", "Призрак оперы", "Плавучий театр", рок-опера "Эвита"…
Харольд Принс. Фото: Charles Sykes/Invision/ AP Харольд Принс. Фото: Charles Sykes/Invision/ AP
Харольд Принс. Фото: Charles Sykes/Invision/ AP

Надо вспомнить, что если в России мюзикл - пасынок музыкальных сцен, то в Америке и Англии - едва ли не главный театральный жанр, любимейшее развлечение масс. Уже потом, с появлением звукового кино, мюзиклы стали один за другим перекочевывать с Бродвея в Голливуд, со сцены - на экран, там появились свои режиссеры-классики. А в театре Харольд Принс был королем жанра. За свою долгую жизнь он получил 21 премию "Тони" - высшую театральную награду Америки. Это считается одним из рекордов в американском шоу-бизнесе.

Начинал он в 50-е годы ассистентом режиссера, но уже в 1954 году в качестве сопродюсера инициировал успешный мюзикл "Пижамная игра" и открыл счет своим премиям "Тони". Его второй опыт в этом жанре принес ему еще одну премию - за лучший мюзикл, каковым были признаны "Чертовы янки". И опять в качестве сопродюсера. А потом пустился в самостоятельное плавание и после нескольких полуудач добился бешеной славы со "Скрипачом на крыше" - мюзиклом, который с его легкой руки стал классическим и не сходит со сцен многих стран, в том числе и России. За эту постановку Принс получил девять премий "Тони".

Свою первую награду за режиссуру он завоевал в 1966 году за премьеру "Кабаре" - тоже теперь классики жанра, тоже впоследствии экранизированной и ставшей достоянием всей планеты. А вскоре началось его совместное творчество с одним из самых интересных композиторов, работавших в этом жанре, - Стивеном Сондхаймом. Именно тогда и родился на свет впоследствии суперзнаменитый "Суинни Тодд".

В конце 70-х его пригласил на постановку своей "Эвиты" Эндрю Ллойд Уэббер; сотрудничество с гением британского мюзикла продолжалось и в дальнейшем, и в 1988 году на Бродвее прошла триумфальная премьера "Призрака оперы" - первого мюзикла в истории Бродвея, который выдержал более десяти тысяч представлений. Согласно принятой на Бродвее практике, сценическая версия, там родившаяся, потом ставится в любом городе мира с местными актерами и на местном языке, но в тех же декорациях, костюмах, гримах и мизансценах, с абсолютной точностью повторяющих премьерный спектакль. Так что работы Принса, пусть и в отраженном свете, смотрели театралы всего мира.

Огромным успехом пользовалась и его постановка одного из самых трудных для сценического воплощения мюзиклов - "Кандида" Леонарда Бернстайна в 1997 году. Его последняя режиссерская работа - "Найденный рай" - увидела свет рампы, когда ему было 82 года.

Он сотрудничал с лучшими мастерами театров Бродвея и лондонского Уэст-энда. С такими хореографами, как Боб Фосс, Майкл Беннетт, Джером Роббинс. С ним работали такие звезды, как Лайза Миннелли, Джуди Денч, Джоел Грей, Мэдлен Канн, Элизабет Тейлор… Его спектакли часто выходили за рамки чистого развлечения - в музыкальном жанре он исследовал такие взрывоопасные, социально значимые темы, как антисемитизм ("Парад"), созревание немецкого фашизма ("Кабаре"), коммунистические фантомы ("Красная угроза"), общественная нетерпимость ("Поцелуй женщины-паука").

За свою долгую и чрезвычайно плодотворную деятельность ни ниве американского театра Харольд Принс награжден Национальной медалью в области искусств и премией президентского Кеннеди-центра за вклад в культуру США. В 2006 году ему была торжественно вручена премия "Тони" за выдающийся вклад в театральное искусство.

Прямая речь

Вспоминает композитор Александр Журбин:

- Я с Харольдом Принсом познакомился в 1986 году - он уже был очень знаменит, увенчан множеством наград. Но они совершенно не делали его живым памятником самому себе - он был открыт для общения, остроумен - был живым. Я тогда посмотрел почти все его спектакли и каждый раз убеждался: это абсолютный гений современного театра. Именно он создал сам тип бродвейского мюзикла, каким мы его знаем, - почти все главные названия этого жанра выходили в его постановке как продюсера или как режиссера.

Помню, как несколько лет назад московский продюсер Дмитрий Богачев привез его в Россию, и Принс встретился с публикой в бывшем кинотеатре "Россия", тогда уже театре мюзикла, принадлежавшем компании Stage Entertainment. Дело происходило днем, он рассказывал о своей жизни и своих спектаклях, о Бродвее и о том, что такое в его понимании мюзикл - а в зале, по-моему, мало кто представлял, какого масштаба человек перед ними.

Он прожил очень долгую жизнь, но уход такого деятеля - всегда потеря неожиданная, огромная и невосполнимая.

Культура Музыка Фолк Культура Театр Музыкальный театр Общество Утраты Кино и театр с Валерием Кичиным
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