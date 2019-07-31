В Афганистане подорвали рейсовый автобус - 34 человека погибли

На автобане Кандагар - Герат в Афганистане 31 июля в результате взрыва мины погибли 34 мирных жителя, еще 17 пострадали, сообщает афганское новостное агентство Bakhtar News.

Трагедия произошла в результате наезда пассажирского автобуса на заложенную заранее мину. В автобусе в основном находились дети, женщины и пожилые люди.

Теракт произошел на полпути между Кандагаром и Гератом в Фарахрудском районе, где активно действуют соединения талибов (организация запрещена в РФ).

Взрыв произошел на фоне начавшейся 28 июля в Афганистане президентской избирательной кампании, которая продлится до 25 сентября (президентские выборы назначены на 28 сентября).