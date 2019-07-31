В Беларуси можно будет трудиться не выходя из дома

Белорусский Трудовой кодекс пополнился новациями: в нем появилась глава, посвященная удаленной работе. Лидер Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил, что подобный формат удобен во многих сферах - финансовой, IT, продажах, и его ждет активное развитие, ведь интернет упростил обмен результатами интеллектуального труда.

Отныне в кодексе появляется само понятие дистанционной работы - она выполняется вне места нахождения нанимателя, с использованием для связи информационно-коммуникационных технологий. Также прописаны особенности регулирования труда сотрудников "на удаленке".

- Отношения между такими работниками и нанимателями, конечно, разительно отличаются от классических представлений, как должны строиться трудовые отношения. Когда человек каждый день приходит на работу, у него есть рабочее место и он ежедневно подчиняется указаниям начальства. Если бы такой статьи не появилось, то, по сути, мы бы признали, что большой сегмент рынка труда фактически находится за рамками трудовых отношений, - объяснил суть нововведения замминистра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

Сейчас у сторон появится возможность оформить отношения трудовыми договорами или контрактами. Это выгодно как нанимателю, который сможет полагаться на сотрудника, рассчитывать на стабильность, так и работнику, получающему социальные гарантии. Новый закон вступит в силу в январе 2020 года.

А как в России

Поправки в Трудовой кодекс РФ, регулирующие "дистанционную занятость", приняты в 2013 году. К слову, первая биржа фрилансеров появилась в России в 2005 году. Фриланс - это работа по договору, когда работодатель дает конкретное задание, устанавливает сроки его выполнения, но никаких социальных гарантий не дает. Теперь же работник и работодатель заключают трудовой договор (в письменном или электронном виде), который предоставляет работнику социальные гарантии. Одно из преимуществ дистанционной работы - возможность распределять рабочее время и время отдыха по своему усмотрению.

Все больше работодателей прибегают к услугам "удаленных рабочих". Востребованы графические дизайнеры, монтажеры видео, менеджеры соц­сетей, разработчики сайтов, контент-менеджеры...