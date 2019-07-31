В белорусском пединституте конкурс 10 человек на место на специальность "Русский язык", в России - 300 на место в театральный

Главная особенность вступительной кампании 2019 года в белорусских вузах - ориентация образовательного процесса на реальные потребности экономики. Цифры приема зависят и от госзаказа, и от прогнозов Минэкономики и Минтруда и соцзащиты. Словом, абитуриентам дали намек: нужно поступать на те специальности, где ты будешь востребован в будущем.

Судя по конкурсу в вузы, абитуриенты и в Беларуси, и в России мечтают стать программистами, стоматологами или артистами. Фото: Марина Волосевич

На одни специальности спрос растет, на другие снижается. В этом году в очередной раз сократился набор на экономические и юридические, в то время как прием на технические, технологические, спортивно-педагогические, медицинские и IT - вырос. Например, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники увеличил набор на топовые специальности факультетов компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, компьютерного проектирования, а также инженерно-экономического факультета.

- На 60 человек стал больше план набора на одну из самых популярных специальностей БГУИР - "Программное обеспечение информационных технологий", - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Василий Бондарик. - Увеличение набора студентов связано с заявками наших заказчиков кадров. Тенденция такова, что у нас постоянно выпускается все больше специалистов в IT-области. Они востребованы. В этом году распределено 100 процентов выпускников.

Первые результаты вступительной кампании показали: конкурс при поступлении на наиболее востребованные, как и на традиционно популярные и престижные специальности, остался достаточно высоким.

В Белорусском государственном медицинском университете при зачислении на бюджетное обучение проходные баллы по факультетам по общему конкурсу составили от 315 до 370 из 400 возможных - это очень высокая планка.

При этом в ряды студентов зачислены 28 абитуриентов, набравших 380 и более баллов, в том числе 4 человека, имеющих более 390 баллов.

Рады сильным абитуриентам и в Белорусском государственном университете. В вузе побит прошлогодний рекорд по количеству поступающих, имеющих высокий суммарный результат - выше 300 баллов. В этом году этот рубеж превысили 66,5 процента абитуриентов. Отрадно, что при поступлении на бюджет не снизился и средний конкурс - 1,78 человека на место, как и в 2018 году.

В Белорусском педагогическом университете им. М. Танка, где первым прошло зачисление абитуриентов на бюджетную форму получения высшего образования без дополнительных внутренних испытаний, самые высокие проходные баллы были на специальности "Логопедия", "Психология" и "Практическая психология". А еще в этом году зафиксирован небывалый конкурс на специальность "Русский язык и литература" - 10 человек на место. Нужно было сдавать экзамены по русскому языку, русской литературе и истории Беларуси.

- За последние пять лет прием на педагогические специальности в Беларуси претерпел ряд значительных изменений, - напоминает ответственный секретарь приемной комиссии БГПУ Сергей Яковенко. - На многие педспециальности без экзаменов поступают медалисты школ, а также обладатели дипломов средних специальных учреждений образования с отличием, а по результатам собеседования - выпускники профильных классов педагогической направленности. Это мотивированные молодые люди, которые делают осознанный выбор будущей профессии. Например, ситуация, когда набор студентов основывался лишь на желании вуза заполучить как можно больше студентов, ушла в прошлое. Белорусская система образования впредь намерена придерживаться прогноза потребностей экономики в кадрах. Этот прогноз, кстати, составляется с учетом демографической ситуации, распределения жителей страны по возрасту, регионам и т.д. Исходя из этого разрабатывается прогнозный баланс трудовых ресурсов. В вузах же рассчитывают, что выпускники с дипломами по открытым в этом году специальностям - "Компьютерная физика", "Бизнес-администрирование" со специализацией "Антикризисное управление предприятием", "Экономическая информатика", "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)", "Электронный маркетинг" и другим - будут пользоваться высоким спросом и через несколько лет.

Тем временем в России

До окончания приемной кампании в российские вузы осталась всего неделя: 1 августа последний день, когда можно сдать оригиналы документов. 3 августа появятся приказы о зачислении на бюджет "первой волны". Приказы о зачислении "второй волны" будут опубликованы 8 августа. Однако уже сейчас можно подвести предварительные итоги вступительной кампании 2019 года.

По сравнению с прошлым годом принципиальных изменений не произошло. Тройка лидеров осталась прежней. Первое место - за IT и цифровыми технологиями. Почти все бюджетные места на этих направлениях в ведущих вузах занимают олимпиадники, поэтому для остальных абитуриентов конкурс очень высок, в среднем 20-40 человек на место. Лидеры по баллам ЕГЭ - кибербезопасность и робототехника.

Второе и третье места делят экономика и юриспруденция, здесь в среднем 25-30 человек на место.

Традиционно высок спрос на медицинские направления. Сегодня активно развивается программа мобильной медицины в сельской местности, запущена программа "Земский доктор". Поэтому в лидерах - биохимия, лечебное дело и стоматология.

Конкурс у девушек в Краснодарское авиационное училище - 10 человек на место. Фото: РИА Новости

В этом году высокие проходные баллы на журналистику, медиакоммуникации, PR и GR, лингвистику, а также востоковедение. Популярны программы урбанистики. Все, что касается развития городской среды, больших и малых городов - дизайнеры и архитекторы тоже в топе.

Исторически сложилось, что актерскому мастерству абитуриенты со всей России едут учиться в две столицы - Москву и Санкт-Петербург. Театральных вузов немного, поэтому сравнивать конкурс на актерское мастерство с традиционными направлениями не совсем корректно, тем не менее это 200-300 человек на место. Большинство конкурсантов - девушки, и это понятно. А вот почему слабый пол мечтает надеть военную форму, стало загадкой для военных вузов.

Как не раз заявляли представители Минобороны России, в последние годы количество девушек, желающих получить высшее военное образование, увеличилось в разы. Поэтому в этом году уже 10 вузов минобороны открыли свои двери для прекрасного пола.

Один из самых высоких конкурсов - по-прежнему в Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое в третий раз набирает будущих летчиц. Как сообщала пресс-служба вуза, в этом году документы подали 100 девушек из 32 регионов России. Восемь из них поступают повторно. Конкурс на одно место - 10 человек. Сначала был строгий отбор в военкоматах. На экзамены же в Краснодар пригласили половину - 49 красавиц. Зачислили в курсанты всего 15 девушек.

Не менее высокий конкурс в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Более 300 девушек приняли участие во вступительных испытаниях. Будут зачислены всего 30.

Высокий конкурс в военные вузы не только среди девушек, но и среди парней. Поступить на учебу в Академию ФСБ России или Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище ничуть не легче, чем в МГУ имени Ломоносова или Бауманский университет. На некоторые факультеты поступают также почти одни олимпиадники.

Хотелось бы отметить, что вчерашние школьники штурмуют вузы не только в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году большой наплыв абитуриентов в Казани. Сюда стекается большая часть выпускников школ со всего Поволжья. Новые центры притяжения - Томск и Новосибирск, куда едут ребята и из Алтайского края. На Урале в топе Екатеринбург. А в средней полосе России лидирует Воронежский госуниверситет: сюда подали заявления уже более 9 тысяч человек. Это абсолютный максимум за последние 10 лет.

Самые дорогие специальности в вузах Союзного государства

БЕЛАРУСЬ

1. Международные отношения. Белорусский государственный университет (БГУ) - 130 тысяч рублей в год

2. Юриспруденция. БГУ - 130 тысяч рублей в год.

3. Социокультурные коммуникации. БГУ - 127 тысяч рублей в год.

4. Экономика. БГУ - 125 тысяч рублей в год.

5. Информационные технологии и робототехника. Белорусский национальный технический университет - 112 тысяч рублей в год.

6. Стоматология. Белорусский государственный медицинский университет - 101 тысяча рублей в год.

РОССИЯ

1. Экономика. НИУ ВШЭ - 770 тысяч рублей в год.

2. Дипломатия и политика зарубежных стран. МГИМО - 648 тысяч рублей в год.

3. Юриспруденция. МГИМО - 592 тысячи рублей в год.

4. Лидерство и управление в глобальном мире. Российская государственная академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС)- 520 тысяч рублей в год.

5. Артист драматического театра и кино. Школа-студия МХАТ - 520 тысяч рублей в год.

6. Стоматология. Первый Московский университет им. Сеченова - 450 тысяч рублей в год.