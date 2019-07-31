В Эфиопии побили мировой рекорд по посадке деревьев

В Эфиопии в борьбе с изменением климата побили мировой рекорд по посадке деревьев. За двенадцать часов во время акции, в которой приняли участие 23 миллиона человек по всей стране, было высажено 350 миллионов саженцев, сообщает телеканал CNN.

Кампанию под названием "зеленое наследие" по восстановлению лесов возглавляет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. По его призыву миллионы граждан прибыли помочь с озеленением. Для обеспечения массовости мероприятия были закрыты школы и государственные учреждения. По завершении работ премьер поздравил граждан с новым рекордом: в общей сложности было высажено 353,633,660 деревьев. Премьер также озвучил, что Эфиопия ставит перед собой еще более амбициозную цель: посадить за сезон дождей с мая по октябрь порядка 4 миллиардов деревьев. Это должно благоприятно сказаться на общей экологической обстановке в регионе.

По данным организации, работающей над восстановлением лесов в Восточной Африке и помогающей фермерам выбраться из нищеты, менее 4 процентов земель Эфиопии покрыто лесами, по сравнению с примерно 30 процентами в конце 19-го века. Страна, не имеющая выхода к морю, страдает от последствий климатического кризиса, который приводит к деградации земель, эрозии почвы, обезлесению и периодическим засухам и наводнениям, усугубляющим проблемы сельского хозяйства. От сельскохозяйственного производства зависит судьба 80 процентов населения страны.

Напомним, прежний рекорд по посадке деревьев принадлежит Индии. В 2017 году 1,5 миллиона добровольцев посадили 66 миллионов саженцев за 12 часов. Между тем исследователи швейцарского университета ETH Zurich, подсчитали, что восстановление на планете вырубленных лесов способствовало бы поглощению 205 миллиардов тонн углекислого газа, глобальные выбросы которого составляют около 10 миллиардов тонн в год.