В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате. Четверо местных жителей будут обязаны заплатить по 40 евро каждый. Им вменяется опасное управление электрическим самокатом на оживленном тротуаре в районе Эспоо финской столицы, написал в своем Twitter глава Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн

Молодых людей, которые пользовались услугами городских служб проката самокатов, оштрафовали за опасные маневры на оживленном пешеходном тротуаре представители специальной службы полиции в самом центре столицы Финляндии.

По оценке экспертов, в Хельсинки, где сейчас работает шесть различных операторов по прокату самокатов, в последнее время участилось количество инцидентов с такими транспортными средствами, в том числе, с полученными ушибами и травмами, как у самих гонщиков, так и у пешеходов. Власти решили увеличить штрафы и усилить контроль за использованием этих средств. Сейчас после прохождения процедуры активации в соответствующем приложении, пользователь в Финляндии может арендовать самокат в среднем за 25 евроцентов за минуту, что меньше, чем за аренду велосипеда.