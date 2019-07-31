В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров

Региональному руководству могут запретить отказываться от тушения лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе. Законопроект об этом внесли в Госдуму члены партии "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

- Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров, - говорится в поправках в Лесной кодекс.

Так, останавливать тушение в случае принятия такого закона нельзя будет при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики - в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен.

Авторы напоминают о решениях, которые принимались в регионах на эту тему. По их оценке, приостановка тушения пожаров является одной из причин, по которой их площадь в России ежегодно увеличивается. Авторы документа по сути предлагают отменить принятый в 2015 году приказ Минприроды, который дает основания для принятия таких решений.

По официальным данным на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, Красноярском крае - более 1 млн га, в Иркутской области.

- В 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а территория лесных пожаров в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири, Приуралья достигла площади более одного миллиона гектаров, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект федерального закона будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения, в том числе в зонах контроля лесных пожаров, резюмировали представители "Справедливой России".

Миронов и другие главы фракций Госдумы, кроме того, призвали кабмин к экстренным мерам по борьбе с лесными пожарами. На эту тему было подписано их совместное обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Депутаты также призвали создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования.