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31.07.2019 21:26
Рубрика: В мире

Три года за талак

В Индии начнут наказывать за практику мгновенного развода
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
После многолетних споров и разбирательств в Индии принято решение не только запретить, но и ввести уголовную ответственность за мусульманскую практику "мгновенного развода". Речь идет о так называемом тройном талаке, когда мужчина имеет право расторгнуть брак, трижды произнеся слово "талак" (развод в переводе с арабского. - Прим. ред.). Женщины при этом оставались фактически беззащитными и в большинстве случаев не могли отстоять свои права в суде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Верховный суд Индии еще в 2017 году признал эту практику неконституционной, но парламенту потребовалось еще два года жарких дебатов, чтобы принять соответствующий закон. Внимание к этой теме большое, в особенности среди мусульман, которых в Индии около 200 миллионов. Наибольшие споры вызвал как раз вопрос о введении уголовной ответственности, ведь теперь мужчину-мусульманина, воспользовавшегося правилом тройного талака, могут посадить в тюрьму сроком до трех лет.

Фото: iStock
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Принятие нового закона оценивается местными властями как исторический шаг. Премьер-министр страны Нарендра Моди отреагировал на это сообщением в Twitter, написав, что "Индия ликует сегодня". "Наконец-то эта архаичная и средневековая практика навсегда останется в мусорном ведре истории. Парламент упразднил тройной талак, исправив тем самым все зло, совершавшееся в отношении мусульманских женщин. Эта победа гендерной справедливости будет способствовать дальнейшему развитию равенства в обществе", - написал Моди.

От подобной практики отказались уже многие мусульманские страны. Одной из первых стран стал Египет, запретивший ее еще в 1929 году, приведя бракоразводные нормы в соответствие с Кораном. В 1956 году в Пакистане и Тунисе были приняты аналогичные египетским принципы, согласно которым мужчина не вправе расторгать брак в одностороннем порядке. Однако среди индийских мусульман она процветала все эти годы. Причем в современных реалиях Индии мужчины пользовались им не только устно, но и по смс, электронной почте или через онлайн-мессенджеры.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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