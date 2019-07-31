Новости

США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства 31.07.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019
В московском метро изменят кольцевую линию 31.07.2019
Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева 31.07.2019
СМИ сообщили о смерти сына и наследника бен Ладена 31.07.2019
Трамп по ошибке назвал президента Монголии чемпионом по сумо 31.07.2019
В Мексике найдено тело известного журналиста 31.07.2019
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 31.07.2019
В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате 31.07.2019
Минкомсвязь: Huawei может начать тестирование ОС "Аврора" до конца года 31.07.2019
Гендиректор "Спартака": Мы строим новую команду 31.07.2019
В Индии погиб известный кофейный магнат 31.07.2019
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 31.07.2019
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 31.07.2019
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 31.07.2019
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 31.07.2019
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 31.07.2019
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 31.07.2019
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 31.07.2019
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 31.07.2019
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 31.07.2019
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 31.07.2019
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 31.07.2019
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 23:53
Рубрика: В мире

Смог прогонят ароматами

В Италии открылся первый музей запахов
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
Во Флоренции в пятницу откроют уникальное музейное пространство, посетители которого смогут хотя бы на время забыть об удушающем смоге и окунуться в мир натуральных ароматов. В день открытия посетители смогут осмотреть экспозицию совершенно бесплатно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автором нетривиального проекта выступил известный парфюмер, сотрудничающий с домами мод, обладатель престижных международных премий Лоренцо Виллорези.

Фото: youtube.com
В Иордании открыли первый подводный музей военной техники

По задумке Виллорези, интерактивный и мультисенсорный музей запахов расположился в здании его бутика, во дворце флорентийской семьи XV века на Виа деи Барди. Это трехуровневое пространство площадью 1 тысяча квадратных метров с обонятельными стендами, учебными аудиториями, просторными террасами, огромным внутренним садом, где можно найти растения со всего мира. Обойти все это помогут интерактивные карты.

Экскурсоводы не только расскажут о терминологии, которой обычно пользуются профессионалы, описывая тот или иной запах (свежий, сладкий, пряный), но и помогут разобраться в некоторых методах извлечения ароматов, таких как настойка, дистилляция, экстракция и энфлюраж. Сердцем музея, несомненно, является Osmorama - уникальная "библиотека запахов", в которой собраны более тысячи эфирных синтетических масел и полный ассортимент ингредиентов нового поколения. Оказавшись в ней, можно не только полюбоваться ароматической коллекцией в витринах с подсветкой, но и вдохнуть эссенции и масла в чистом виде при помощи специальных обонятельных стендов, которые сохраняют запах в первозданном виде.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам