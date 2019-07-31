Социальный фонд (СФ) Киргизии раскрыл суммы, на которые готов увеличить пенсии. Проекты постановлений правительства об индексации, подготовленные СФ, вынесены на общественное обсуждение.

Повышаться, как предполагается, будут как базовая, так и страховая части пенсий. Увеличить выплаты Соцфонд готов с 1 октября.

Базовую часть увеличат 38 процентам пенсионерам. Речь идет о 246 тысячах киргизстанцев, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера 2018 года (4393 сома). Повышение составит 100 сомов.

Страховую часть повысят на большую сумму. Пенсионеры могут рассчитывать на прибавку в 200 и более сомов.

В результате индексации, по расчетам Соцфонда, средний размер пенсии в республике увеличится на шесть процентов и достигнет 5820 сомов.

Кстати



По оценкам Соцфонда Киргизии, в республике проживает около 667 тысяч пенсионеров.