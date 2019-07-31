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Рубрика: В мире

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.

Киев намерен реформировать СБУ

Об этом Гончарук сообщил в интервью агентству Bloomberg, подчеркнув, что банки следует продать в первую очередь. По его мнению, когда будут продемонстрированы изменения в подходе к приватизации и продаже сельхозземель, а для добычи природных ископаемых будут привлечены крупные компании - "все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", цитирует РИА Новости.

Гончарук отметил также, что в сентябре Киев планирует заключить новое соглашение с Международным валютным фондом (срок действующего документа заканчивается в конце 2019 года). Также украинские власти намерены сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

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