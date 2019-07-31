В Лондоне стартовал бракоразводный процесс между премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и кронпринцессой Хайей. Его уже назвали "разводом века": правитель Дубая и его шестая и младшая жена наняли двух самых известных в Британии адвокатов по бракоразводным процессам. Пара может побороться за 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Кронпринцесса Хайя Бинт аль-Хуссейн явилась в суд и попросила установить ее опеку над двумя своими детьми, в том числе для того, чтобы защитить их от принудительного вывоза за границу. Шейх Мактум в Высокий суд Лондона не являлся, но его юристы подали встречный иск с просьбой о скорейшем возвращении детей в Дубай. По данным британских СМИ, Хайя, дочь бывшего короля Иордании Хусейна, бежала из Дубая от 70-летнего шейха в июне и сейчас "скрывается в Лондоне из-за опасений за свою жизнь". Однако в прессе говорилось о том, что подлинной причиной бегства, приведшего шейха в гнев, стала ее "интрижка" со своим охранником.

Хайя наняла баронессу Фиону Шеклтон, представлявшую интересы принца Чарльза во время его развода с принцессой Дианой. После этого процесса баронесса Шеклтон получила прозвище "Стальная магнолия" за ее обаяние и решительность во время слушаний. В свою очередь, шейх Мактум нанял леди Хелен Уорд, которая представляла бывшего главу "Формулы-1" Берни Экклстоуна при его разводе с женой Славицей. Леди Уорд известна своим острым умом и считается трудоголиком: ранее она заявляла, что готова работать 17 или 18 часов в сутки, "если это нужно в интересах дела".