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31.07.2019 23:50
Рубрика: В мире

Битва за миллиарды

Суд Лондона начал "развод века" между правителем Дубая и его младшей женой
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
В Лондоне стартовал бракоразводный процесс между премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и кронпринцессой Хайей. Его уже назвали "разводом века": правитель Дубая и его шестая и младшая жена наняли двух самых известных в Британии адвокатов по бракоразводным процессам. Пара может побороться за 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Кронпринцесса Хайя Бинт аль-Хуссейн явилась в суд и попросила установить ее опеку над двумя своими детьми, в том числе для того, чтобы защитить их от принудительного вывоза за границу. Шейх Мактум в Высокий суд Лондона не являлся, но его юристы подали встречный иск с просьбой о скорейшем возвращении детей в Дубай. По данным британских СМИ, Хайя, дочь бывшего короля Иордании Хусейна, бежала из Дубая от 70-летнего шейха в июне и сейчас "скрывается в Лондоне из-за опасений за свою жизнь". Однако в прессе говорилось о том, что подлинной причиной бегства, приведшего шейха в гнев, стала ее "интрижка" со своим охранником.

Фото: iStock
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Хайя наняла баронессу Фиону Шеклтон, представлявшую интересы принца Чарльза во время его развода с принцессой Дианой. После этого процесса баронесса Шеклтон получила прозвище "Стальная магнолия" за ее обаяние и решительность во время слушаний. В свою очередь, шейх Мактум нанял леди Хелен Уорд, которая представляла бывшего главу "Формулы-1" Берни Экклстоуна при его разводе с женой Славицей. Леди Уорд известна своим острым умом и считается трудоголиком: ранее она заявляла, что готова работать 17 или 18 часов в сутки, "если это нужно в интересах дела".

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