В Мексике найдено тело известного журналиста

Тело известного мексиканского журналиста Рохелио Баррагана было обнаружено в багажнике его автомобиля в соседнем от его местожительства штате, сообщает газета El Universal со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Морелос. Тело жертвы, найденной с многочисленными ушибами, было опознано его матерью.

Местные жители обратили внимание на бесхозный автомобиль с номерами другого штата и вызвали полицию, которая и обнаружила погибшего.

Журналист Рохелио Барраган был главным редактором известного новостного портала Guerrero alInstante, который публиковал материалы, в том числе, о коррупции и влиянии мафии в штате Герреро.

Барраган стал десятым журналистом, убитым в Мексике в 2019 году. Такое же количество работников СМИ было убито в Мексике за весь прошлый год.