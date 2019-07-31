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31.07.2019 21:31
Рубрика: В мире

Танцы с историей

Память о войне в Польше снова используют в политических целях
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
В правительстве Польши возмущены планами городских властей Гданьска "праздновать" 80-летие начала Второй мировой войны "радостным шествием" и танцами совместно с делегацией из Германии. Но к истории и памяти эта реакция не имеет никакого отношения.

На городском портале Гданьска Gdansk.pl накануне был опубликован предварительный план городских мероприятий с участием многочисленной немецкой делегации. В нем, в частности, говорилось: "На 15.00 запланирован "Марш Жизни", то есть радостное шествие, которое начнется неподалеку от Шекспировского театра. Оттуда участники марша пройдут к Зеленым Воротам, где запланирован концерт, танцы и совместное празднование". Надо сказать, что в том же тексте указывалось, что немецкая делегация, а речь идет не о политиках, а о представителях общественности из ФРГ, приедет в Польшу, чтобы "продемонстрировать осознание своей ответственности за трудную историю их отцов и дедов - виновников бед Второй мировой войны". Это не вязалось с танцами и радостным шествием, и, видимо, в городской администрации нашелся кто-то, кто это понял и убрал из текста все неуместные праздничные интонации. Но интернет помнит все, и злополучное сообщение разошлось по сетям.

Фото: Gettyimages
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На "праздничное" сообщение отреагировал министр обороны Мариуш Блащчак, заявивший в эфире радиостанции Polskieradio, что был шокирован. "Те, кто сегодня правит Гданьском, не желают замечать очевидные вещи. Это очень печально", - сказал он. "Немцы совершили много преступлений. Шесть миллионов граждан Польши лишились жизни во время Второй мировой войны", - напомнил Блащчак и призвал поляков: "Нужно об этом помнить и делать выводы, нужно говорить правду". Но не стоит думать, что польского министра действительно интересует историческая правда. Власти Польши с самого начала не делали секрета, что мероприятия по случаю годовщины начала войны - чисто политическая акция, и гостей они приглашают исходя из сегодняшних внешнеполитических интересов страны. Именно они, а не администрация Гданьска, отправили приглашения руководителям Германии, причем не только президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но и канцлеру Ангеле Меркель. Проправительственные СМИ Польши с нескрываемым энтузиазмом информировали общественность, что приглашения получили партнеры Польши по НАТО, Евросоюзу и программе "Восточное партнерство", и что такого представительного десанта мировых лидеров во главе с президентом США Дональдом Трампом в Польше не было с 2016 года, когда страна организовывала натовский саммит. Ключом ко всем нынешним событиям являются парламентские выборы в Польше, которые должны пройти в конце октября - начале ноября этого года. Правящая партия демонстрирует избирателям, как силен международный авторитет страны под ее руководством: президент Анджей Дуда готовится 1 сентября принимать своего немецкого коллегу Штайнмайера, премьер Матеуш Моравецкий встретится с Меркель, опять же президент США прилетит на несколько дней, что вчера подтвердила его администрация.

Планировалось "праздновать" 80-летие начала Второй мировой войны "радостным шествием"

А возмущение сообщением на портале Гданьска - всего лишь политическая игра, не имеющая ничего общего с историей. Дело в том, что город Гданьск в правящей партии воспринимают как своего рода "бастион оппозиции" и не упускают случая раскритиковать его президента Александру Дулькевич. Тем более сейчас, когда на носу выборы.

В мире Европа Польша Вторая мировая война
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