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31.07.2019,  
09:48
Текст:  Светлана Цыганкова

В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Росссии обучили около ста военнослужащих Китайской народно-освободительной армии, которые будут служить во втором полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они уже вернулись в Поднебесную.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Об этом ТАСС сообщил источник в военно-дипломатических кругах. Он добавил, что китайские военные проходили подготовку в одном из учебных центров министерства обороны РФ и их обучение практически совпало с началом поставки второго полка С-400.

Писала и "РГ" о том, что в КНР начали поставку второго полка. Технику отправят морем на трех кораблях. Это командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

А вообще Китай стал первым иностранным государством, который приобрел С-400. Контракт подписали в 2014 году. В прошлом году Россия завершила поставку первого полка "Триумфа".

С-400 - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Может поражать цели на дальности до 400 километров.

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