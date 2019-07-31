Даже близкие родственники могут нарваться на серьезные штрафы или даже угодить за решетку, если будут сознательно препятствовать работе медиков, мешая им оказывать необходимую помощь больному.

Законы, направленные на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников, подписал президент России Владимир Путин.

Первым законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, отдельной статьей устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника.

За такое правонарушение установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Существенно ужесточается наказание за непропуск машины скорой помощи. До последнего времени несознательных водителей, не пропускающих кареты скорой помощи, штрафовали, как правило, на 500 рублей. В отдельных случаях их могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев. После вступления в силу поправок в КоАП размер штрафа составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами от трех месяцев до одного года.

Все эти меры ответственности применимы, когда люди сознательно мешают врачам, но в результате помощь пациенту все-таки оказывается.

Но, к сожалению, возникает немало трагических ситуаций, когда действия отдельных граждан влекут гибель тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

"Бывают различные ситуации. Например, родители состоят в какой-нибудь секте или придерживаются довольно спорных убеждений и сознательно не дают лечить своих детей, - рассказывает "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - А вспомните многочисленные резонансные случаи, когда сознательно преграждается проезд "скорой" по дворам!"

"В ситуациях, когда спасение жизни зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым", - подчеркивал ранее президент Национальной медицинской палаты России, известный педиатр и хирург Леонид Рошаль, который в свое время просил депутатов Госдумы ускорить принятие указанных законов.

Однако действия, которые приводили к гибели пациентов, ранее никак не наказывались.

И вот теперь за подобные поступки можно лишиться свободы. В Уголовный кодекс РФ вводится норма, которая определяет уже уголовную ответственность за воспрепятствование деятельности медработников.

Так, любое деяние, помешавшее врачам оказать необходимую помощь и повлекшее в результате причинение тяжкого вреда здоровью, будет наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Либо ограничением свободы на срок до 3 лет или принудительными работами на срок до 2 лет. Еще возможен арест на срок до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более суровые наказания (вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет) установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента.

За непропуск "скорой помощи" штраф повышен в десять раз

Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за причиненный вред или угрозы самим медикам. Случаи нападения на врачей также не редкость. "Это трагично, если какой-нибудь неадекватный гражданин нападает на сельского врача. Он один, заменить его некому. Без медпомощи остается вся деревня", - поясняет Татьяна Кусайко.

Теперь угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы уже на срок до 5 лет. По словам Татьяны Кусайко, законы прошли довольно долгий путь от момента появления до окончательной редакции. Они долго обсуждались профессиональным сообществом. Но в их актуальности никто не сомневался. В итоге, как подчеркнула сенатор, впервые создан механизм защиты врачей и пациентов от неадекватных выходок. Инициировать возбуждение административного или уголовного дела могут как сами медики, так и граждане, которые стали свидетелями инцидента.Оба этих документа вступают в силу 5 августа 2019 года.