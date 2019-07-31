Законы, направленные на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников, подписал президент России Владимир Путин.
Первым законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, отдельной статьей устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника.
За такое правонарушение установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Существенно ужесточается наказание за непропуск машины скорой помощи. До последнего времени несознательных водителей, не пропускающих кареты скорой помощи, штрафовали, как правило, на 500 рублей. В отдельных случаях их могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев. После вступления в силу поправок в КоАП размер штрафа составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами от трех месяцев до одного года.
Все эти меры ответственности применимы, когда люди сознательно мешают врачам, но в результате помощь пациенту все-таки оказывается.
Но, к сожалению, возникает немало трагических ситуаций, когда действия отдельных граждан влекут гибель тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.
"Бывают различные ситуации. Например, родители состоят в какой-нибудь секте или придерживаются довольно спорных убеждений и сознательно не дают лечить своих детей, - рассказывает "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - А вспомните многочисленные резонансные случаи, когда сознательно преграждается проезд "скорой" по дворам!"
"В ситуациях, когда спасение жизни зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым", - подчеркивал ранее президент Национальной медицинской палаты России, известный педиатр и хирург Леонид Рошаль, который в свое время просил депутатов Госдумы ускорить принятие указанных законов.
Однако действия, которые приводили к гибели пациентов, ранее никак не наказывались.
И вот теперь за подобные поступки можно лишиться свободы. В Уголовный кодекс РФ вводится норма, которая определяет уже уголовную ответственность за воспрепятствование деятельности медработников.
Так, любое деяние, помешавшее врачам оказать необходимую помощь и повлекшее в результате причинение тяжкого вреда здоровью, будет наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Либо ограничением свободы на срок до 3 лет или принудительными работами на срок до 2 лет. Еще возможен арест на срок до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более суровые наказания (вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет) установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента.
Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за причиненный вред или угрозы самим медикам. Случаи нападения на врачей также не редкость. "Это трагично, если какой-нибудь неадекватный гражданин нападает на сельского врача. Он один, заменить его некому. Без медпомощи остается вся деревня", - поясняет Татьяна Кусайко.
Теперь угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы уже на срок до 5 лет. По словам Татьяны Кусайко, законы прошли довольно долгий путь от момента появления до окончательной редакции. Они долго обсуждались профессиональным сообществом. Но в их актуальности никто не сомневался. В итоге, как подчеркнула сенатор, впервые создан механизм защиты врачей и пациентов от неадекватных выходок. Инициировать возбуждение административного или уголовного дела могут как сами медики, так и граждане, которые стали свидетелями инцидента.Оба этих документа вступают в силу 5 августа 2019 года.