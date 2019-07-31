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Граждане смогут страховать жилье от чрезвычайных ситуаций - наводнений, пожаров, ураганов - в рамках специальных программ, которые разработают регионы.
Фото: Кирилл Ширицин/ТАСС Фото: Кирилл Ширицин/ТАСС
Фото: Кирилл Ширицин/ТАСС

Закон о создании новой системы вступит в силу 4 августа. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен в 300-500 тысяч рублей, позже сумма может быть увеличена.

Ущерб гражданам, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Фото: РИА Новости
Гражданам предложат страховать свои дома и квартиры в обмен на льготы

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Предполагается, что через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться.

Сейчас в стране уровень проникновения страхования имущества остается низким, хотя разрушительные стихийные бедствия случаются часто. В 2013 году наводнение на Дальнем Востоке разрушило каждый пятый дом. До этого был Крымск в Краснодарском крае. Сейчас Иркутская область. Основная нагрузка по оказанию помощи пострадавшим ложится на бюджет. Когда регионы запустят свои страховые программы, государство сможет разделить эту ответственность со страховщиками.

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