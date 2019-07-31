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31.07.2019,  
12:26
Текст:  Антон Валагин

В США предложили подружить С-400 и F-35

Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Президент России Владимир Путин находится на пороге крупной дипломатической победы по расколу НАТО. Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса. Еще не поздно подойти к проблеме творчески и распутать этот клубок", - пишет издание.

Главных опасностей совместной эксплуатации С-400 и F-35 три. Во-первых, радары российских зенитных систем смогут непрерывно отслеживать американские истребители и собирать информацию о них, что лишит F-35 преимущества скрытности. Во-вторых, новейший самолет США - летающий компьютер. "Триумф" - тоже компьютер, но наземный. Если две эти машины вступят в диалог, возникнет возможность утечки секретных технологий истребителя - в том числе таких ключевых данных, как работа ответчика "свой-чужой", систем опознавания целей и управления оружием. Наконец, интеграция "Триумфов" в систему ПВО НАТО позволит России узнать многое о противостоящих ей комплексах разведки и воздушного наблюдения.

Defence News предлагает несколько вариантов решения этих проблем. Во-первых, можно отложить поставки F-35 до времени, когда российские специалисты по отладке С-400 покинут Турцию. Монтаж, настройка и испытаний "Триумфов" может занять год, после этого управлять комплексами станут международные расчеты из специалистов стран НАТО. Во-вторых, можно выключать "Триумфы" во время полетов F-35 в зоне их ответственности. Также возможно не подключать "Триумфы" к системе ПВО НАТО. "Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить", - заключает издание.

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