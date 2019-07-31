Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; 2011, N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, 7351; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972; 2017, N 47, ст. 6851; 2018, N 15, ст. 2035; N 31, ст. 4835, 4837; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) абзац первый части 42 после слов "осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности," дополнить словами "и Центральным банком Российской Федерации";

2) дополнить частью 43 следующего содержания:

"43 . Резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в случае, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в сумме и сроки, которые предусмотрены внешнеторговым договором (контрактом).".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин