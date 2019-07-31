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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный конституционный закон от 26 июля 2019 г. N 3-ФКЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных процедур"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный конституционный закон РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 6, ст. 550; N 30, ст. 4205; 2018, N 31, ст. 4811) изменение, дополнив ее пунктом 131 следующего содержания:

"131) утверждает Регламент проведения судебного примирения, а также на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов формирует и утверждает список судебных примирителей;".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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