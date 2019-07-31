Новости

Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 18:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин

Текст: Руслан Мельников
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Подавляющее большинство жителей России так или иначе сталкивались с онкологическими заболеваниями. Люди болели сами или рак диагностировали у их знакомых и близких.

Об этом свидетельствуют данные доклада ВЦИОМ, которые приводит РИА Новости. 70 процентов опрошенных респондентов сообщили, что сталкивались с онкозаболеваниями в своем окружении, а еще четыре процента признались, что страшный диагноз был поставлен им самим.

Фото: iStock
Онкологов встревожила статистика смертности россиян от рака легких

Также в документе говорится о том, что у мужчин наиболее распространенным оказался рак легкого, а у женщин - рак молочной железы.

Россияне считают, что раковые заболевания могут возникать из-за плохой экологии, курения, неправильного питания и наследственности. При этом больше 50 процентов опрошенных высказали мнение о том, что все виды рака одинаково трудно поддаются лечению.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет. Всего было опрошено 3200 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая