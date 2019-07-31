Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин

Подавляющее большинство жителей России так или иначе сталкивались с онкологическими заболеваниями. Люди болели сами или рак диагностировали у их знакомых и близких.

Об этом свидетельствуют данные доклада ВЦИОМ, которые приводит РИА Новости. 70 процентов опрошенных респондентов сообщили, что сталкивались с онкозаболеваниями в своем окружении, а еще четыре процента признались, что страшный диагноз был поставлен им самим.

Также в документе говорится о том, что у мужчин наиболее распространенным оказался рак легкого, а у женщин - рак молочной железы.

Россияне считают, что раковые заболевания могут возникать из-за плохой экологии, курения, неправильного питания и наследственности. При этом больше 50 процентов опрошенных высказали мнение о том, что все виды рака одинаково трудно поддаются лечению.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет. Всего было опрошено 3200 человек.