Вместе со своими подчиненными и коллегами из других силовых структур он детально проанализировал работу прокуроров в погонах в первом полугодии 2019 года и поставил задачи по ее совершенствованию. Поскольку речь шла о пресечении правонарушений не только в Вооруженных силах, на коллегию пригласили директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова, заместителя министра обороны Андрея Картаполова и статс-секретаря МЧС Алексея Серко. В разговоре также приняли участие председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Владимир Хомчик и руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин.
Разумеется, не обошлось без статистики. С одной стороны, она свидетельствует о большом количестве нарушений закона в силовых структурах. С другой - говорит об эффективности работы надзирающих за их деятельностью военных прокуроров. По словам Петрова, в первом полугодии они внесли более 25 тыс. представлений, по ним было отменено или изменено почти 10 тыс. незаконных правовых актов, предостережены о недопустимости нарушения закона 5,7 тыс. должностных лиц, в суды заявлено 7,2 тыс. исков. "К различным видам ответственности привлечены свыше 22 тысяч должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 2,8 тысячи уголовных дел", - сообщил руководитель ГВП. Он особо подчеркнул, что благодаря эффективной работе военных прокуроров в государственную казну удалось вернуть более 10 млрд рублей, что превышает показатель первого полугодия 2018 года почти в три раза.
Активно использовался и правозащитный потенциал военной прокуратуры - в первую очередь в наиболее значимых вопросах защиты жизни, здоровья и реализации конституционных прав военнослужащих. Так, совместно с минобороны удалось решить многолетние проблемы с выплатой компенсаций за наем жилья проходящим службу за пределами страны офицерам и прапорщикам. "Всего же с помощью военных прокуроров были восстановлены права почти 230 тысяч военнослужащих, членов их семей и других граждан", - отметил главный военный прокурор.
Валерий Петров перечислил задачи, на решении которых необходимо сконцентрироваться. Это прежде всего обеспечение безопасных условий военной службы, сохранности вооружения и военной техники. А также усиление госконтроля за качеством поставляемого в войска арсенала, сокращение дебиторской задолженности силовиков. Руководитель ГВП потребовал активизировать работу по возмещению материального ущерба государству, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Военные прокуроры также не должны упускать из виду вопросы исполнения законов в коммунальной сфере, при выплате заработной платы, реализации жилищных, пенсионных и других прав и гарантий военнослужащих.