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31.07.2019 23:32
Рубрика: Власть

Все по закону

Военные прокуроры вернули в казну более 10 млрд рублей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
За шесть месяцев нынешнего года по требованию военной прокуратуры устранено свыше 217 тыс. нарушений закона. Такие данные 31 июля на коллегии главного надзорного военного органа России привел руководитель этого ведомства Валерий Петров.

Вместе со своими подчиненными и коллегами из других силовых структур он детально проанализировал работу прокуроров в погонах в первом полугодии 2019 года и поставил задачи по ее совершенствованию. Поскольку речь шла о пресечении правонарушений не только в Вооруженных силах, на коллегию пригласили директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова, заместителя министра обороны Андрея Картаполова и статс-секретаря МЧС Алексея Серко. В разговоре также приняли участие председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Владимир Хомчик и руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Разумеется, не обошлось без статистики. С одной стороны, она свидетельствует о большом количестве нарушений закона в силовых структурах. С другой - говорит об эффективности работы надзирающих за их деятельностью военных прокуроров. По словам Петрова, в первом полугодии они внесли более 25 тыс. представлений, по ним было отменено или изменено почти 10 тыс. незаконных правовых актов, предостережены о недопустимости нарушения закона 5,7 тыс. должностных лиц, в суды заявлено 7,2 тыс. исков. "К различным видам ответственности привлечены свыше 22 тысяч должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 2,8 тысячи уголовных дел", - сообщил руководитель ГВП. Он особо подчеркнул, что благодаря эффективной работе военных прокуроров в государственную казну удалось вернуть более 10 млрд рублей, что превышает показатель первого полугодия 2018 года почти в три раза.

По материалам военно-прокурорских проверок за полгода возбудили 2,8 тысячи уголовных дел

Активно использовался и правозащитный потенциал военной прокуратуры - в первую очередь в наиболее значимых вопросах защиты жизни, здоровья и реализации конституционных прав военнослужащих. Так, совместно с минобороны удалось решить многолетние проблемы с выплатой компенсаций за наем жилья проходящим службу за пределами страны офицерам и прапорщикам. "Всего же с помощью военных прокуроров были восстановлены права почти 230 тысяч военнослужащих, членов их семей и других граждан", - отметил главный военный прокурор.

Валерий Петров перечислил задачи, на решении которых необходимо сконцентрироваться. Это прежде всего обеспечение безопасных условий военной службы, сохранности вооружения и военной техники. А также усиление госконтроля за качеством поставляемого в войска арсенала, сокращение дебиторской задолженности силовиков. Руководитель ГВП потребовал активизировать работу по возмещению материального ущерба государству, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Военные прокуроры также не должны упускать из виду вопросы исполнения законов в коммунальной сфере, при выплате заработной платы, реализации жилищных, пенсионных и других прав и гарантий военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Генпрокуратура Главная военная прокуратура
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