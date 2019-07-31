Группа военных альпинистов из Киргизии, России и Узбекистана совершает восхождение на пик Ленина. Необычная экспедиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил КР, военнослужащие-спортсмены постсоветских стран поднимаются на пик Ленина впервые. Инициатива провести акцию принадлежит киргизской стороне. Подобных мероприятий ранее никогда не проводилось.

Перед восхождением военные альпинисты трех стран прошли адаптацию у подножия хребта, на котором расположен знаменитый пик. К выходным участники экспедиции прошли первый из четырех лагерей, расположенных на маршруте, поднявшись на высоту 4,4 тысячи километров над уровнем моря. Саму вершину планируется покорить 6 или 7 августа.

Досье "РГ"



Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Она возвышается на 7134 метра над уровнем моря. Пик входит в число высочайших вершин бывшего СССР.