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31.07.2019 01:15
Рубрика: В мире

Идут на пик Ленина в память о Победе

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 167(7925)
Военные трех стран готовятся штурмовать пик Ленина. Фото: Пресс-служба Генштаба ВС КР Военные трех стран готовятся штурмовать пик Ленина. Фото: Пресс-служба Генштаба ВС КР
Военные трех стран готовятся штурмовать пик Ленина. Фото: Пресс-служба Генштаба ВС КР
Группа военных альпинистов из Киргизии, России и Узбекистана совершает восхождение на пик Ленина. Необычная экспедиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил КР, военнослужащие-спортсмены постсоветских стран поднимаются на пик Ленина впервые. Инициатива провести акцию принадлежит киргизской стороне. Подобных мероприятий ранее никогда не проводилось.

Фото: Темир Сыдыкбеков
В Киргизии ожидают прибытия рекордного числа альпинистов

Перед восхождением военные альпинисты трех стран прошли адаптацию у подножия хребта, на котором расположен знаменитый пик. К выходным участники экспедиции прошли первый из четырех лагерей, расположенных на маршруте, поднявшись на высоту 4,4 тысячи километров над уровнем моря. Саму вершину планируется покорить 6 или 7 августа.

Досье "РГ"

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Она возвышается на 7134 метра над уровнем моря. Пик входит в число высочайших вершин бывшего СССР.

В мире экс-СССР Киргизия
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