Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши

На официальном YouTube-канале Netflix выложен первый трейлер "Ирландца", очень важного по различным причинам фильма Мартина Скорсезе, который находится в разработке уже более десяти лет.

Фильм сходу поражает воображение легендарнейшим кастом: Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Аль Пачино, Харви Кейтель. Плюс чуть менее легендарные, но все равно громкие имена: Джесси Племонс, Стивен Грэм, Бобби Каннавале.

Однако если оценивать представленные кадры трезвым, холодным взглядом, то сразу бросается в глаза, что первую половину трейлера от нас как бы ненароком, но на самом деле специально скрывают лица главных звезд. Изрядно, ясное дело, постаревших. И, как далее видим, местами искусственно омоложенных - при помощи современных технологий.

Выглядит это, конечно, не чудовищно, но все равно достаточно неестественно и печально. Все-таки технологии хоть и современные, а все ж не до такой степени, чтобы их вмешательство оставалось незаметным. Глаз режет. И, казалось бы, ладно уж, переживем - как пережили так же омоложенных Кристофера Пламмера во "Всех деньгах мира", Энтони Хопкинса в "Мире Дикого Запада" и Курта Рассела во вторых "Стражах Галактики".

Разница в том, что в перечисленных случаях омоложенные версии актеров появлялись на экране ненадолго. В "Ирландце" же, судя по всему, нам предстоит созерцать цифровые маски куда большее количество времени. Ведь сюжет его, основанный на биографии киллера Фрэнка "Ирландца" Ширана "Я слышал, ты красишь дома", охватывает период от конца Второй мировой до как минимум 1972 года, когда герою было на двадцать с лишним лет меньше, чем изображающему его Де Ниро сейчас. В общем, поглядим, но поводов для скептического настроя пока хватает.

Ключевое событие книги и, соответственно, фильма - загадочное исчезновение Джимми Хоффа (Аль Пачино), профсоюзного воротилы, некогда одного из самых влиятельных людей Америки. Который был крепко дружен с самим Ирландцем и крупным мафиозным боссом Расселлом Буфалино (Джо Пеши). Что ему в итоге и вышло боком (если верить предсмертному признанию Ирландца).

Премьера фильма - осенью.