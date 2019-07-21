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Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

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    21.07.2019, 16:42
Текст:   Олег Усков

Хотелось бы избежать, конечно, скороспелости в выводах, но футуристическое шоу канала HBO "Мир Дикого Запада", похоже, решительно настроено оправдать все когда-то возложенные на него авансы.

Что подтверждает роскошный трейлер третьего сезона, представленный на нынешнем Comic-Con в Сан-Диего и опубликованный на YouTube-канале компании.

"Мы не они, мы не люди, у нас нет ни матери, ни отца. Мы сами по себе. Поэтому должны быть умнее их. Или они найдут нас и уничтожат", - говорит Долорес, в предыдущем сезоне вырвавшаяся из парка во внешний мир.

После чего перед зрителем открывается еще одна локация парка, где в декорациях Второй мировой зверствуют нацисты. С очевидными и крайне спорными параллелями. И все это - с окончательно нагнетающим элементом "Бегущего по лезвию".

Фото: WDSSPR
Фильм "Мстители: Финал" все-таки побьет рекорд "Аватара"

По словам шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой, подзаголовок третьего сезона - "Новый мир" (The New World).

Премьера десятисерийного сезона обещана на следующий год. Пока без даты.

Ранее сообщалось, что создатели сериала рассказали о важнейшей роли в шоу персонажа актера Аарона Пола, Джесси Пинкмана из "Во все тяжкие".

Трейлер (строго 18+) - на YouTube-канале HBO.

Предыдущий трейлер - здесь.

Наши рецензии на "Мир Дикого Запада": первый сезон, второй сезон.

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