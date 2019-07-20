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Создатели рассказали о роли "Джесси Пинкмана" в "Мире Дикого Запада"

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    20.07.2019, 16:16
Текст:   Олег Усков

Вышедший два месяца назад трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада", мягко говоря, заинтриговал.

В новом сезоне шоу, обещанном к премьере на 2020 год, появится целый ряд свежих персонажей, один из которых - в исполнении Аарона Пола, Джесси из "Во все тяжкие".

И вот шоураннеры премиум-сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой раскрыли часть интриги. Герой Пола - рабочий-строитель Калеб. И ему предстоит познакомиться с Долорес (Эван Рэйчел Вуд). Что окажет на просветленного секс-робота, вырвавшегося во внешний мир из парка, огромное влияние.

Уточняется, что герой "окажет сильное влияние на Долорес, которая испытывает "культурный шок", оказавшись "в реале". И он - "наименее отвратительный" из "живых" людей в сериале.

Фото: youtube.com/ Mark Violi
Стали известны сюжет и актерский состав четвертого сезона "Фарго"

"Персонаж Аарона бросит вызов представлениям Долорес о природе человека. Он из тех, которым не попасть в Мир Дикого Запада", - цитирует Нолана Cinema Blend.

Действие первых двух сезонов WW в основном происходит на территории парка, тогда как третий наконец-то отодвинет границы, показа зрителю "обычных людей футуристической Америки".

Ранее сообщалось как Пол и Крэнстон жестоко разочаровали поклонников "Во все тяжкие".

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