Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали

Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова что-то загадочно сулят. В соцсетях обоих актеров одновременно появилось фото, на котором зафиксировано, как они переходят вброд небольшую речку в какой-то знойной стране - не исключено, в Мексике.

Подпись к снимку гласит: "Совсем скоро" (Even sooner).

Таинственная активность в аккаунтах звезд сериала "Во все тяжкие", напомним, стала происходить неделю назад, когда Пол и Крэнстон синхронно поделились изображением двух осликов. Которые, видимо, символизируют наркокурьеров - mule по-английски.

Питер Гулд, один из создателей Breaking Bad прокомментировал это словами "Жду не дождусь". В этот раз, однако, он почему-то изволил промолчать.

Естественно, фанаты уже потирают ладошки в предвкушении: явно же что-то будет. Либо воспоследует информация о полнометражном фильме - продолжении "Во все тяжкие", либо Хайзенберг и Пинкман появятся в спин-оффе "Лучше звоните Солу". Ну, или просто у ребят такое чувство юмора - этот вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Кстати, пятый сезон "Лучше звоните Солу", возможно - последний, должен выйти в 2020 году.

Обзор четвертого сезона читайте здесь.