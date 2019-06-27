Брайан Крэнстон и Аарон Пол заинтриговали фанатов "Во все тяжкие"

Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнители главных ролей культового сериала "Во все тяжкие", взбудоражили фанатов загадочной акцией.
В своих микроблогах в Twitter "Уолтер Уайт" и "Джесси Пинкман" одновременно - минута в минуту - запостили одну и ту же фотографию с парой милейших ослов, одинаково подписав её лаконичным и интригующим "Скоро".
Soon pic.twitter.com/BN93cV0Swi— Bryan Cranston (@BryanCranston) 25 июня 2019 г.
О том, что конкретно актёры имеют в виду, можно только догадываться. Среди самых очевидных вариантов - появление двух персонажей в замечательном приквеле Breaking Bad "Лучше звоните Солу" (хотя Крэнстон такую вероятность ранее многократно опровергал) или в таинственном полнометражном фильме про Джесси, слухи о котором ходят уже не первый год (хотя Пол заявлял, что понятия о нём не имеет).
Soon pic.twitter.com/V6XUTE1sRh— Aaron Paul (@aaronpaul_8) 25 июня 2019 г.
Масла в огонь подлил продюсер обоих сериалов Питер Гулд, репостнувший запись Аарона, добавив при этом: "Жду не дождусь". Нам остаётся ждать вместе с ним, только чего именно - неясно.
Looking forward to this. https://t.co/tiep2BTeI8— Peter Gould (@petergould) 25 июня 2019 г.
Между тем пятый сезон "Лучше звоните Солу" выйдет 2020 году, а шестой, по предварительной информации, может стать для шоу последним.
Наш обзор четвёртого сезона - здесь.