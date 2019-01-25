К спин-оффу "Во все тяжкие" может присоединиться Уолтер Уайт

"Золотой состав" сериала Breaking Bad готов вернуться на экраны. Если верить данным эксклюзивного материала портала Revenge of the Fans, то в грядущий спин-офф "Во все тяжкие" под рабочим названием "Гринбрайер", посвященный сбежавшему с огромными моральными потерями от неонацистов Джесси Пинкману, вернутся почти все ключевые персонажи, задействованные в оригинальном шоу.

А именно: Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон), Джейн (Кристен Риттер), а также Майк (Джонатан Бэнкс), Тодд (Джесси Племонс), Тощий Пит (Чарльз Бэйкер), Барсук (Мэтт Джонс), Эд (Роберт Форстер), миссис Пинкман (Тесс Харпер) и Кенни (Кевин Ранкин). При этом любопытно, что в списке почему-то не упоминаются Мари и Хэнк.

Сценаристом спин-оффа с Аароном Полом в главной роли числится шоураннер сериала Винс Гиллиган. Предположительно, он же и возглавит съемки.

Отметим, что в ноябре прошлого года Крэнстон уже называл Гиллигана гением и согласился, что некоторые сюжетные линии этой "отличной истории" действительно не были завершены. И поэтому людям, безусловно, было бы интересно это увидеть.

Ранее мы писали о том, что готовится выпуск мобильной игры по мотивам вселенной сериала.