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Вышел тизер мобильной игры по сериалу "Во все тяжкие"

Новости
    12.01.2019, 03:25
Текст:   Генри Достоевский

Появился трейлер мобильной игры Breaking Bad: Criminal Elements по мотивам павшего несколько лет назад наркокоролевства гениального химика и интригана Уолтера "Хайзенберга" Уайта из сериала "Во все тяжкие".

Планируется, что это стратегия, а среди персонажей обязательно также появятся Джесси Пинкман, Гус Фринг, Сол Гудман и Майк Эрмантраут.

Фото: kinopoisk.ru
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Для фанатов подготовлен отдельный сюрприз - проект, получивший одобрение автора "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Винса Гиллигана, готовится продемонстрировать характеры знакомых личностей с новой стороны.

Создатели игры уверяют, что они крайне внимательны к деталям, но подробности сюжета не раскрывают. Известно лишь, что можно будет взаимодействать с вышеуказанными персонажами, которые помогут (или нет) построить собственный бизнес, задействуя привычные для вселенной непростые моральные развилки, угрожающие жизни сделки и огнестрельные проблемы с законом.

Напомним, что ранее анонсировался выход игры по мотивам сериала "Нарко".

Релиз Breaking Bad: Criminal Elements ожидается к концу 2019 года.

Напомним, на этой неделе в прокат вышел фильм "1+1: Голливудская история" с "Уолтером Уайтом" Брайаном Крэнстоном в одной из главных ролей.

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