Новости

В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер 13:56
Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд" 13:39
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 13:13
Дело о "педофилии" Кевина Спейси развалилось 12:49
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 12:33

Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов

Новости
    10.07.2019, 13:30
Текст:   Алексей Литовченко

Как говорится, есть время раскатывать губу - и время губу закатывать. Раскатали мы губу, когда Брайан Крэнстон и Аарон Пол принялись синхронно публиковать у себя в аккаунтах соцсетей загадочные и интригующие фотографии, подписи под которыми обещали скорый анонс их нового совместного проекта.

"Это полнометражное продолжение Breaking Bad!" - пророчили одни. "Хайзенберг и Пинкман появятся в Better Call Saul!" - предполагали другие. И вот, наконец, актеры все прояснили.

Они всего лишь собираются гнать мескаль - мексиканский дистиллят из агавы. Под названием Dos Hombres ("Два товарища"). На этикетке которого красуются два ослика - вот к чему был первый выложенный снимок.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга

Как поведали хитрые мерзавцы в тех же соцсетях, идея пришла к ним три года назад, когда они заседали в нью-йоркском суши баре, хлебали коктейли, беседовали за жизнь и раздумывали, чем бы им таким совместно заняться. И тут один, который помоложе, говорит: "Знаешь, что нам нужно сделать? Мескаль. Реально крутой мескаль". А который постарше ему такой: "Ты имеешь в виду ту бормотуху в бутылках с червяком на дне?". А помоложе такой: "Не, это все ерунда, я имею в виду настоящий крафтовый мескаль, приготовленный вручную в Мексике".

Ну и дальше там еще длинная и малоинтересная история о том, как они отправились в путешествие по штату Оахака в поисках идеального мескаля, и нашли какую-то крохотную, богом забытую деревню, и попробовали тамошний мескаль, и он оказался невероятно вкусным. В общем, скучный рекламный текст.

Закатали губу, ждем пятого сезона "Лучше звоните Солу". Предпоследнего, вероятно. Обзор четвертого - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

86-летний режиссер эротического кино Тинто Брасс попал в реанимацию 12:05
Умер актер Рип Торн 11:47
Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" 11:25
Джордж Мартин раскрыл детали приквела "Игры престолов" 11:23
⧣ США
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein 09.07.2019
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 09.07.2019
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 09.07.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 09.07.2019
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 09.07.2019
Названа дата начала съемок третьего сезона "Американских богов" 08.07.2019
⧣ Мексика
Фото: youtube.com/ Prime Video UK
Вышел новый тизер фэнтезийного сериала дель Торо "Карнивал Роу" 29.06.2019
Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес 14.06.2019
Вышел первый тизер сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу" 04.06.2019