Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов

Как говорится, есть время раскатывать губу - и время губу закатывать. Раскатали мы губу, когда Брайан Крэнстон и Аарон Пол принялись синхронно публиковать у себя в аккаунтах соцсетей загадочные и интригующие фотографии, подписи под которыми обещали скорый анонс их нового совместного проекта.

"Это полнометражное продолжение Breaking Bad!" - пророчили одни. "Хайзенберг и Пинкман появятся в Better Call Saul!" - предполагали другие. И вот, наконец, актеры все прояснили.

Они всего лишь собираются гнать мескаль - мексиканский дистиллят из агавы. Под названием Dos Hombres ("Два товарища"). На этикетке которого красуются два ослика - вот к чему был первый выложенный снимок.

Как поведали хитрые мерзавцы в тех же соцсетях, идея пришла к ним три года назад, когда они заседали в нью-йоркском суши баре, хлебали коктейли, беседовали за жизнь и раздумывали, чем бы им таким совместно заняться. И тут один, который помоложе, говорит: "Знаешь, что нам нужно сделать? Мескаль. Реально крутой мескаль". А который постарше ему такой: "Ты имеешь в виду ту бормотуху в бутылках с червяком на дне?". А помоложе такой: "Не, это все ерунда, я имею в виду настоящий крафтовый мескаль, приготовленный вручную в Мексике".

Ну и дальше там еще длинная и малоинтересная история о том, как они отправились в путешествие по штату Оахака в поисках идеального мескаля, и нашли какую-то крохотную, богом забытую деревню, и попробовали тамошний мескаль, и он оказался невероятно вкусным. В общем, скучный рекламный текст.

Закатали губу, ждем пятого сезона "Лучше звоните Солу". Предпоследнего, вероятно. Обзор четвертого - здесь.