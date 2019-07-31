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Вышел трейлер российской "бандитской" драмы про 90-е "Бык"

Новости
    31.07.2019, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сочный и нахрапистый квазиоммаж определенным фильмам Балабанова, "Бригаде" - куда ж без нее - и разного рода "перестроечной" киночернухе. Как минимум таким предстает трейлер российской драмы "Бык" - обладателя главного приза и приза "За лучшую операторскую работу" "Кинотавра" и Гран-При МКФ в Карловых Варах.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк"

"Девяностые. Время свободы, видеосалонов, первых рейвов, а еще разрухи и разгула преступности. Молодой лидер банды Антон Быков по прозвищу "Бык", как и тысячи его ровесников, пытается любыми способами найти свое место в жизни, а также обеспечить семью", - это синопсис.

На экране - разнузданное "мясо" и персонажи, на отличненько памятные всем, кто сумел выбраться из тех времен живыми.

Режиссер и сценарист - 34-летний дебютант полного метра Борис Акопов.

В главных ролях: Юрий Борисов ("Молодая гвардия"), Стася Милославская ("Обычная женщина"), Сергей Двойников ("Нелюбовь"), Александр Самсонов ("СуперБобровы"), Александр Левин ("Восьмидесятые").

В кино - с 22 августа.

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