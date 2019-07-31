В открытом доступе появились прототипы пяти суперсервисов по оказанию государственных услуг. Их журналистам представили вице-премьер Максим Акимов и замглавы минкомсвязи Максим Паршин. "Поскольку суперсервисы создаются для удобства людей, было решено показать их прототипы будущим пользователям до официального запуска - для получения обратной связи", - уточнил Акимов.

Максим Акимов: Мы хотим, чтобы большинство госуслуг можно было получить, не вставая с дивана, в доверенной защищенной среде, не перескакивая с сайта одного ведомства на сайт другого. Фото: РИА Новости

Суперсервисы - комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Их граждане смогут получать в автоматическом режиме. Это новый формат предоставления услуг без бумажных документов и визитов в госорганы. К запуску готовятся 25 приоритетных суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию.

Пять прототипов суперсервисов, которые упростят гражданам получение госуслуг при рождении ребенка, поступлении в вуз онлайн, переезде в другой регион, оформлении легких ДТП по европротоколу и услуг, связанных с исполнительным производством, разместили на портале госуслуг - они доступны на главной странице ресурса и все могут с ним ознакомиться, рассказал Паршин.

Например, сервис "Рождение ребенка" позволяет родителям получить все необходимые документы и выплаты, не выходя из дома. В цифровом профиле будущей мамы на портале госуслуг появляется электронный родовой сертификат и больничный. Суперсервис сам сообщает о положенных пособиях и помогает быстро их оформить. Заявление на получение выплат заполняется автоматически. Остается лишь проверить данные и указать реквизиты банковского счета.

За несколько месяцев до родов сервис позволяет записаться в роддом. Когда малыш появится на свет, справка о рождении также появится в профиле мамы, после чего сервис предложит родителям заказать комплект документов для малыша: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справку о регистрации. Маме нужно будет внести информацию об имени малыша, месте планируемой регистрации и выбрать страховую компанию. Заявление на оформление детских документов согласовывается с отцом ребенка. Уведомление об их готовности родители также получают в электронном виде. Цифровые документы сохраняются в их профилях на портале госуслуг.

Для получения федеральных и региональных пособий, положенных в связи с рождением ребенка, маме потребуется лишь проверить данные в заявлении и подтвердить его отправку. Через некоторое время деньги поступят на карту. Далее сервис предложит прикрепить ребенка к поликлинике и записать его в детсад. Это также можно будет сделать онлайн.

По словам Акимова, поход за госуслугами в России до сих пор часто начинается "в цифровом виде", а заканчивается в бумажном. "Мы посчитали, что сейчас нужно не меньше трех раз посетить многофункциональный центр или, если делать это без МФЦ, побывать в 13 ведомствах и заполнить 12 анкет, потратив на ожидание в очередях более трех часов, - рассказал вице-премьер. - При поступлении в вуз на сбор и подачу документов уходит как минимум четыре дня. Оформление ДТП в среднем занимает 43 минуты. Создаются многокилометровые пробки, людям приходится тратить в ожидании свои нервы и время, сгорают тысячи тонн горючего, нанося вред окружающей среде".

Поход за госуслугами до сих пор часто начинается в цифровом виде, а заканчивается в бумажном

Изменить ситуацию рассчитывают с помощью суперсервисов. "Мы хотим, чтобы большинство госуслуг можно было получить, не вставая с дивана, в доверенной защищенной среде, не перескакивая с сайта одного ведомства на сайт другого", - пояснил Акимов. В течение месяца минкомсвязь будет собирать отзывы и предложения пользователей по доработке суперсервисов, после чего проанализирует и передаст в работу. "Все пожелания и замечания будут учтены", - пообещал Паршин.

Как ранее уточняли в минкомсвязи, до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европротокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством. Для тестирования первого выбраны Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Второй заработает в Карелии.