Восстановление пострадавшего от сильнейшего пожара собора Парижской Богоматери в Париже, как не без основания считают многие эксперты, займет не менее пяти лет. Этот срок называл президент Эмманюэль Макрон. Тем временем на площади перед базиликой уже до конца этого года может появиться временный храм.

О том, что такая перспектива отвечает чаяниям настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове, стало известно буквально на следующий день после трагедии, потрясшей парижан, да и всех французов. Эту идею активно поддержала мэр города Анн Идальго и тысячи горожан.

И вот на свет появился проект парижского архитектурного бюро Gensler. Понятно, что речь идет не о возведении некоего подобия знаменитой базилики. Разработчики проекта предлагают "эфемерный храм" в виде павильона размерами 75 метров в длину и 22,5 метра в ширину, то есть площадью немногим менее 1700 квадратных метров.

По словам одного из руководителей бюро Филиппа Парэ, "архитекторы не гнались за экстравагантностью", а заложили в основу проекта "принципы скромности и простоты". Предполагается, что структуру павильона построят из прочных материалов, в частности, применяя технологию обожженного дерева. Это древняя методика особой температурной обработки древесины. Кстати, на Руси обжигом, или "подкуриванием", защищали свайные столбы, обшивку стен, кровлю. При этом древесина, как это ни звучит парадоксально, становится огнеупорной.

В том, что для сооружения павильона, этой временной замены Нотр-Дама, будет использовано именно обожженное дерево, Филипп Парэ видит яркий символ. "Огонь нанес Нотр-Даму большой ущерб, а то, что мы задействуем основанную на нем технологию, есть наш вклад в возрождение храма из пепла", - подчеркнул он.

Помимо этого для возведения стен и кровли планируется использовать такие современные материалы, как поликарбонат. Структура павильона будет состоять из подвижных панелей, что позволит по необходимости изменять его конфигурацию и вмещать до 800 посетителей. Более того, две прозрачные панели в соответствии с планом разработчиков будут установлены за алтарем "эфемерного храма", чтобы прихожане могли видеть за ним настоящий собор Парижской Богоматери.

По задумке архитекторов, стены павильона могут использоваться не только для месс и других религиозных церемоний, но и для устройства выставок, проведения музыкальных концертов.

Считается, что Нотр-Дам-2 простоит вплоть до завершения работ по реконструкции знаменитого оригинала. А так как временный храм, по сути, является сооружением, состоящим из элементов, его можно будет впоследствии перенести в любое другое место.

Авторы проекта считают символичным, что Нотр-Дам-2 возведут с применением технологии обожженного дерева

Сейчас этот архитектурный проект находится на рассмотрении столичной мэрии, где к нему, как говорят, отнеслись весьма благосклонно. Правда, некоторые эксперты, которые сейчас озабочены укреплением структуры Нотр-Дама, оценили проект довольно скептически. Как они полагают, для восстановительных работ потребуется дополнительное пространство, и не исключено, что им придется задействовать в этих целях и часть площади непосредственно перед самим храмом.

Тем временем не утихает полемика из-за обнаруженного после пожара в Нотр-Даме свинца. Дело в том, что крыша и шпиль собора были покрыты многими тоннами свинцовых пластин. Расплавившись, мелкие частицы токсичного металла разлетелись по кварталам вокруг собора. Хотя городские власти уверяют, что предпринимают меры по очистке территории, французская экологическая ассоциация "Робин Гуд" подала иск прокурору Парижа, обвиняя местные власти в "неоказании помощи лицам, подвергнувшимся опасности" в связи со свинцовым загрязнением. Отметим, что ранее в районе собора из-за повышенного уровня свинца были закрыты девять школ и детских садов. А в минувший четверг по указанию префекта столичного региона Иль-де-Франс Мишеля Кадо были приостановлены работы на самом Нотр-Даме с тем, чтобы оценить степень защиты специалистов, занятых ликвидацией последствий пожара. Они снабжены респираторами и комбинезонами, но, по мнению инспекции по трудовым вопросам, эти меры недостаточно контролируются. Работы должны возобновиться в ближайшие дни.