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31.07.2019 07:35
Рубрика: В мире

Новое поколение выбирает дружбу

В республике прошел киргизско-российский форум молодежных лидеров
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 167(7925)
Участники форума не отказали себе в удовольствии сделать селфи с президентом Киргизии. Фото: Пресс-служба президента КР Участники форума не отказали себе в удовольствии сделать селфи с президентом Киргизии. Фото: Пресс-служба президента КР
Участники форума не отказали себе в удовольствии сделать селфи с президентом Киргизии. Фото: Пресс-служба президента КР
Киргизия и Россия сохранят тесную дружбу и союзничество. Фундамент доверительных отношений в будущем заложен Форумом молодежных лидеров двух стран, прошедшим в республике. Представители поколения, которое придет на смену действующим политикам и управленцам, провели несколько дней за обсуждением того, как и в чем необходимо развивать сотрудничество и укреплять связи.

Первый же день форума завершился подписанием ряда важных документов о сотрудничестве в разных сферах. Большая часть договоренностей касалась связей между общественными организациями. По словам зампредседателя общественной организации "Российский союз молодежи" Татьяны Селиверстовой, соглашения охватывают сотрудничество в области предпринимательства, туризма, волонтерства, развития регионов.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Мы совместно с киргизстанскими коллегами планируем реализовать в республике несколько масштабных проектов - в сферах здравоохранения, образования и экологии, - поясняет председатель совета Ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев. - Один из них, к примеру, направлен на сохранение здоровья населения, другой - природы. Третья инициатива призвана помочь детям и пожилым, страдающим различными недугами.

Тесно сотрудничать друг с другом условились не только общественные организации, но и профильные госорганы - Федеральное агентство по делам молодежи РФ и Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Им предстоит формировать общую повестку. Какой она может быть? Свое мнение высказал премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Молодежь, на его взгляд, должна будет ответить на ряд глобальных вызовов, с которыми человечество столкнулось в последние десятилетия, - это низкий уровень жизни во многих странах, экологические проблемы и нехватка питьевой воды.

- Я вижу три главных направления молодежной политики, - поделился он с участниками форума. - Это вовлечение молодежи в глобальные процессы экономического развития, решение проблемы безработицы, пропаганда семейных ценностей.

Темы, которые обсуждали на форуме, действительно были прямо или косвенно связаны с тем, о чем упоминал премьер. Сначала эти вопросы обсуждали в Бишкеке, а затем участники форума переместились на побережье Иссык-Куля, где с ними встретился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Фото: Евгения Евреинова
Посол России в Киргизии рассказал о связях между двумя странами

- Именно здесь любил работать великий писатель, гуманист, философ, личность планетарного масштаба, известный наш земляк Чингиз Айтматов, - сказал он участникам форума. - Его слова "для человека самая трудная задача - каждый день быть человеком" актуальны для каждого из нас. Молодость дается один раз, и важно успеть реализовать все свои проекты, планы и возможности. С Россией нас связывают доверительные отношения, основывающиеся на исторической дружбе, союзничестве и взаимном уважении. Уверен, что вы продолжите традицию плодотворного сотрудничества между нашими странами.

Кстати, поддержать молодежные инициативы решили не только политики, но и экономисты. По словам председателя Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Эркина Асрандиева, РКФР профинансировал десятки стартапов в сфере малого и среднего бизнеса, выделив на это около 70 миллионов сомов.

-У молодых людей, решивших открыть дело, есть несколько преимуществ, - отметил он. - Молодые бизнесмены быстрее схватывают суть проблем и находят выход из сложных ситуаций. Они более восприимчивы к рекомендациям в отличие от опытных коллег.

Из обращения к участникам форума

Владимир Путин, президент РФ:

- Столь масштабное мероприятие, несомненно, обеспечивает хорошую возможность для обсуждения многих актуальных вопросов российско-киргизских отношений и проблем евразийской интеграции, а также для обмена новыми интересными идеями и наработанным опытом. Уверен, выдвинутые участниками форума инициативы и проекты будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и КР.

В мире экс-СССР Киргизия
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