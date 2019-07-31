Зеленский отказался от своего бюста со следами помады

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от подарка в виде своего гипсового бюста, который ему хотели подарить члены съемочной группы украинского телеканала "1+1" в Черкассах. Бюст украшен помадой от поцелуев создателя скульптуры - 23-летней художницы из Винницы.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - ответил Зеленский, когда ему попытались подарить бюст.

Еще во время предвыборной кампании президент заявлял, что не хотел бы видеть свои портреты в кабинетах чиновников, потому что "президент - не икона, лучше повесьте портреты своих детей и смотрите им в глаза перед тем, как принимать решения".