"Зенит" и "Барселона" согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома. В ближайшее время клубы должны официально объявить о переходе.

Как сообщает Sport.es, "Барселона" все же смогла получить то, чего так хотела. За Малкома "Зенит" заплатит 40 млн евро и еще 5 млн в виде различных бонусов.

Напомним, что бразилец пришел в "Барселону" из "Бордо" за 41 млн и продавать его дешевле этой суммы каталонцы не собирались. Поэтому "Барселона" не приняла первое предложение от российского клуба - 35 млн и 5 млн бонусов.

Как сообщают испанские СМИ, зарплата Малкома в "Зените" составит около 6 млн евро в год.