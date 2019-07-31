В Борисове высадился журналистский десант

ПРЕСС-ТУР журналистов, организованный Национальным пресс-центром Беларуси, побывал в Борисове. Представители трех десятков СМИ, в том числе газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия", посетили шесть ведущих предприятий и организаций города.

Борисовский завод автотракторного электрооборудования - БАТЭ - известен в Союзном государстве не в последнюю очередь благодаря одноименной футбольной команде.

Среди шести объектов, которые в Борисове посетили журналисты, был и санаторий "Березина"

Свою продукцию предприятие поставляет в Россию с 1962 года. А в 2006 году ОАО "БАТЭ" было признано лучшим поставщиком ОАО "АвтоВАЗ". И сегодня 65% продукции отправляется российским предприятиям - на КАМАЗ, ГАЗ, моторные заводы в Ярославль, в Заволжск. Это стартеры и генераторы, соответствующие современным европейским экологическим нормам. Чтобы выйти на высокий уровень, БАТЭ активно сотрудничает с российскими партнерами в рамках союзной научно-технической программы "Автокомпоненты" на 2015-2019 годы.

- Мы освоили производство трех высокотехнологичных электротехнических изделий для комплектования автотранспорта, - поясняет генеральный директор ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" Александр Марченко. - Планируем наладить выпуск еще пяти изделий. Такое сотрудничество абсолютно необходимо, чтобы и дальше поставлять нашу продукцию на сборочные конвейеры крупнейших автозаводов России. А без этого невозможны поставки и на вторичный рынок.

54 года россияне поправляют здоровье с помощью лекарств Борисовского завода медпрепаратов. Туда и сегодня отправляется около половины всей продукции. И если такие препараты, как цитрамон, таблетки валерианы, актуальны, как и десятилетия назад, то многие другие препараты являются результатом внедрения новейших технологий. Исполняющий обязанности генерального директора Евгений Тарасенко рассказал об обширной программе реконструкции и модернизации, осуществленной в последние годы, и о том, что она дала. Так, производство твердых лекарственных форм удвоилось - до миллиарда таблеток в год. Появился корпус стерильной рассыпки антибиотиков. Создано современное ампульное производство. Выпускаемая там продукция также востребована в России, взять те же обезболивающие, без которых редко обходится экстренный визит к стоматологу.

- Основа нашей экспорт- ной стратегии - безупречное качество и безопасность препаратов при их приемлемой для покупателя стоимости, - акцентирует внимание журналистов руководитель предприятия.

То же можно сказать о продукции другого патриарха белорусско-российского сотрудничества ОАО "Борисовдрев". Выпускаемые здесь спички и фанера разных видов востребованы в России едва ли не с начала прошлого века. Сегодня здесь экспортируется 82 процента продукции. Главный покупатель по-прежнему Россия. И вновь благодаря новейшим технологиям. Так, только здесь в СНГ выпускается МДФ-плита, соответствующая экологическим нормам ЕС. Она практически не выделяет формальдегид, что очень важно для производства мебели, особенно детской.

Среди шести объектов, которые в Борисове посетили журналисты, был и санаторий "Березина"