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01.08.2019 22:17
Рубрика: В мире

Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Привыкшая загорать в бикини на своем участке пенсионерка из Англии была неприятно удивлена, когда в своем почтовом ящике обнаружила уведомление о штрафе за "антисоциальное поведение". Как выяснилось, на Кейн Крейн, которой 81 год, пожаловались из расположенного по соседству детского учреждения, посчитав, что ее вид в купальнике негативно сказывается на подрастающем поколении.
В Китае, в отличие от Британии, пожилых женщин за появление в бикини не штрафуют, а поощряют. Фото: AP

"Прочитав письмо, я была ошарашена, почувствовала себя униженной, словно надо мной поиздевались. Не думаю, что кто-то из детей расстроился или обиделся из-за купальника. А если бы это было на пляже?" - заявила Крейн репортерам. В уведомлении, за сам факт оформления которого придется теперь заплатить штраф в размере 100 фунтов (примерно 8 тысяч рублей. - Прим.ред.), также указано, что впредь женщине запрещается "дефилировать" в бикини по ее частной собственности. В случае несоблюдения этого правила ее вызовут в суд, и там штраф может возрасти уже до 2,5 тысячи фунтов - более 200 тысяч рублей.
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Подобного рода "санкции" существуют в стране с 2014 года в качестве меры по привитию и поддержанию "высоких социальных стандартов общества". За это время было выписано более 20 тысяч штрафов по совершенно разным поводам. Так, людей наказывают за разведение куриц на их частной территории, за кормление птиц и установку кормушек, а также - за нескошенный газон и кустарник. А недавно городские власти оштрафовали владельца "покосившегося сарая" и постановили отремонтировать его в кратчайшие сроки.

В мире Европа Великобритания
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