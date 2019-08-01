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01.08.2019 20:04
Рубрика: Спорт

"Арсенал" обновил трансферный рекорд

Текст: Максим Домчев

Лондонский "Арсенал" сделал самое дорогое приобретение в истории клуба. За 80 млн евро приобретен ивуарийский нападающий Николя Пепе.

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В четверг "Арсенал" наконец-то смог уладить все формальности по трансферу нападающего "Лилля". Он обошелся "канонирам" в рекордные 80 млн евро. Ранее самым дорогим трансфером "Арсенала" было приобретение габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) за 62,55 млн евро.

Помимо это Пепе стал самым дорогим африканским футболистом в истории. Предыдущий трансферный рекорд принадлежал Седрику Бакамбу из Демократической Республики Конго, за переход которого китайский "Бэйцзин Гоань" заплатил испанскому "Вильярреалу" 71 млн.

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"Пепе талантливый нападающий, которого в своем составе хотели видеть многие топ-клубы Европы, - заявил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. - Для нас приоритетной задачей было подписать крайнего нападающего экстра-класса. Счастлив, что он выбрал "Арсенал". Он добавит нам скорости, мощи и изобретательности в атаке".

В прошлом сезоне за "Лилль" Пепе забил 23 мяча в 41 матче.

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